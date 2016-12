Gesungen von Vätern, Müttern und Kindern gibt es mit dem Kinderliederzug fröhliche Lieder für junge Musikfans. Das besondere an der Reihe ist jedoch vor allem die Verpackung: Damit der Kinderliederzug stets abfahrbereit ist, gibt es die Gleise direkt dazu. Die CDs sind nämlich in einem Pappschuber verpackt, der nach kleiner Bastelarbeit zur praktischen Halterung wird. Habt ihr mehrere CDs nebeneinander stehen, ergibt sich so ein Zug mit hübsch aneinander gereihten Waggons.

Robin Schröder, November 2016