Kinderlieder-CD: Zick Zack Zoo!

Das Nilpferd hat Liebeskummer. Es fragt sich verzweifelt, wohin seine Herzdame verschwunden ist. Ob es sie wiederfinden wird? Wie fühlt sich eigentlich die Giraffe, wenn sie die Welt von oben sehen kann? Und was macht das Leben eines Lama so dramatisch? Die beiden Familienväter und Macher dieser CD entführen euch auf eine lustige Reise in den Zoo. Auch große Zoobesucher können sich angesprochen fühlen. Durch den bunten Mix an verschiedenen musikalischen Stilen ist „Zick Zack Zoo!" eine CD, die auch nach dem x-ten Abspielen Spaß macht.

Der Kölner

Justus Kopanski, einer der Initiatoren dieses Kindermusik-Projekts, ist übrigens waschechter Kölner. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter (sechs Jahre und zwei Wochen alt). Seit 2003 ist er selbstständiger Sounddesigner, dazu noch Musikproduzent, Toningenieur und Dozent. Gemeinsam mit Bandkollege Chris O'Farrell macht er nun auch mit einem Live-Programm die Bühnen unsicher.

Nachts im Zoo

Übrigens: Wer sich schon mal gefragt hat, was die Zootiere nachts machen, wenn alle Besucher weg sind, der sollte sich den Song „Nachts im Zoo" anhören. Dieser handelt von träumenden Wölfen, Elefanten, die im Stehen schlafen, und von der Frage, ob Affen denn auch Pyjamas anziehen. Ein liebevolles Lied, das zum Träumen einlädt und die teils „gefährlichen" Tiere noch sympathischer macht.

Lea Bindl, August 2016