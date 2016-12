Wer kennt das nicht? Die Kinder wollen möglichst schnell möglichst selbstständig sein. Bei allem und besonders gerne in der Küche. Darum eignet sich das Buch „Kinderleichte Becherküche" als tolles Geschenk für kleine Backkünstler und Nachwuchsköche. Unterschiedlich große und farbige Becher ersetzen das Abmessen. Schritt für Schritt-Anleitungen und Fotos zeigen den Kindern, was sie tun müssen um Pizza zu backen oder zu kochen. Und das tatsächlich schon für die Kleinsten.

Bewußt ausgewählte Rezepte mit geringem Zuckergehalt

Mit der „Kinderleichten Becherküche“ erleben Kinder mit eigenen Sinnen, wie Brot und Kuchen mit natürlichen Lebensmitteln hergestellt werden. Diese wertvolle Erfahrung hilft besonders im Kleinkind- und Vorschulalter wichtige Grundsteine für das zukünftige Ernährungsverhalten zu legen. Dazu legt das farbige Bechersystem wertvolle Grundlagen für das Mathematikverständnis der jungen Leser. Sie lernen den Umgang mit Zahlen und Mengen, das Einhalten von Reihenfolgen sowie ordnen und sortieren. Dazu fördert das Teigkneten und Verzieren die Feinmotorik der Kinder. Da die Geschmacksknospen der Kinder in diesem Alter noch sehr sensibel sind, hat die Autorin besonders auf einen geringen Zuckergehalt Wert gelegt.

Ziel der Autorin Birgit Wenz ist es, Kinder möglichst selbständig Erfahrung in der Speisenzubereitung sammeln zu lassen. Die Aufgabe der Eltern ist dabei die Begleitung und Hilfestellung, wenn die Kinder alleine nicht weiterkommen. „Als Erzieherin weiß ich, wie zeitaufwändig es ist, Koch- und Backangebote mit Kindern vorzubereiten und durchzuführen“, so die Autorin Birgit Wenz. Die eigens entwickelten farbigen und unterschiedlich großen Becher ermöglichen es den Kindern, selbständig Mengen abzumessen und so einen eigenen Teig herzustellen. Die „Kinderleichte Becherküche“ fördert auf diese Weise neben dem eigenständigen Arbeiten auch das Selbstbewusstsein der Kinder beim Präsentieren des eigenen Backwerks.



