Kindergeburtstag: Mitgebsel

Kinder lieben sie, die kleinen Tütchen, mit denen sie von der Geburtstagsfeier nach Hause ziehen. Sie sind gefüllt mit Süßigkeiten, mit Schickschnack, Kleinigkeiten. Ein Dankeschön des Gastgebers an seine Gäste.

Die meisten Mütter, die ich kenne, hassen sie. „Gab‘s denn heute nicht schon genug Kuchen, Muffins und Süßes bei der Party?“, fragen sie sich. Sind kleine Plastikspielsachen drin, dann gehen die schon bald den Weg aller Kleinteile, die nicht wirklich überlebenswichtig sind: Sie fliegen unters Sofa, landen im Staubsauger, gehen einfach verloren und sind schließlich weg. Vermisst werden sie selten.

Mitgebsel, die praktisch, nachhaltig und günstig sind



Ein weiterer Grund für Null-Bock-auf-Tütchen liegt bestimmt auch darin, dass man früher oder später selbst so eine Tüte packen muss. „Was soll ich da nur wieder reintun?“, fragen sich Mamas und Papas. Mitgebsel zu finden, die praktisch, nachhaltig und dazu nicht teuer sind, ist eine fast unlösbare Aufgabe. Dazu muss alles natürlich die gleiche Farbe, Größe und Ausführung haben, sonst gibt’s Streit. Also doch am besten Süßigkeiten? Die werden gegessen und sind dann wenigstens weg.

Wir werden euch die Entscheidung für oder gegen die Tütchen nicht abnehmen. Bewährt haben sich bei uns – außer Süßigkeiten:

Radiergummis oder Anspitzer in abgefahrenen Formen

Seifenblasen

Pixibuch

Matchboxautos

Miniblöckchen

Luftballons

Badezusatz-Tütchen

Minipuzzles

Haarspangen

Styroporflieger

Aufkleber

Ein Tütchen Kressesamen

Kleines Pflänzchen für die Fensterbank

Aber was natürlich auch noch eine Idee ist: Macht doch einfach aus einer Partyaktion ein Mitgebsel für die Gäste. Ihr könntet zum Beispiel

Stofftasche oder T-Shirt batiken

Steinmännchen kleben und bemalen

Traumfänger basteln

Filzen

Dinos aus Fimo kneten und brennen

Guckkästen bauen

Ein Insektenhotel basteln

Thea Wittmann, Mai 2017