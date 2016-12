Kinder zwischen den Fronten

Flucht traumatisiert. Unicef-Mitarbeiter engagieren sich in einem Flüchtlingscamp in Jordanien. © UNICEF

Ihre Versorgung mit elementaren Gütern wie Nahrung, Wasser und medizinischer Hilfe ist vielfach schlecht. Und sie können nicht oder nur selten eine Schule besuchen. In Bürgerkriegen wie in Syrien, Irak, Südsudan und der Zentralafrikanischen Republik werden Kinder zur Zielscheibe von Misshandlungen.

Es gibt erschütternde Berichte über Jugendliche, die arbeiten müssen oder durch lange Konfliktjahre radikalisiert werden. Die Geschichte der 13-jährigen Raneem aus Syrien dagegen zeigt, was mit begeisterungsfähigen jungen Menschen und der richtigen Hilfe erreicht werden kann.

Alltag im Flüchtlingscamp

Raneem wohnt gemeinsam mit drei Geschwistern und ihren Eltern in einem Container mit Vorzelt in einem Flüchtlingscamp in Jordanien. Während der Angriffe in Syrien, so erinnert sie sich, hat sie sich im Haus ihrer Oma versteckt. Ihr Haus hatte keinen Keller. Auf der Flucht mit einer anderen Familie in einem Kleinbus hat sie kaum etwas mitnehmen können. Ihr früheres Zuhause in Syrien wurde vollständig zerstört. Als die Familie im Camp ankam, dachte Raneem nicht, dass sie lange bleiben würde. Anfangs war sie froh, weil es dort still ist. Es gibt keine Bomben und keine lauten Geräusche. Aber jetzt fällt es ihr manchmal schwer, im Camp zu sein. „Ich möchte mein altes Leben zurück“, wünscht sich Raneem.

Das junge Mädchen hat viele Wünsche für die Zukunft. „Erstens möchte ich Englisch-Lehrerin werden. Einfach, weil ich Englisch so gerne mag und gerne Bücher lese“, erzählt Raneem. „Zweitens möchte ich Landschaftsgärtnerin werden. Wir hatten einen Nachbarn in Syrien, der Landwirt war, und ich bin sehr gerne dort hingegangen. Ich liebe es zu sehen, wie Pflanzen wachsen. Wir haben jetzt auch eine Staude Mais vor unserem Container, die ich jeden Tag gieße. Drittens möchte ich Psychologin werden. Viele Leute hier sind so unglücklich, weil sie ihre Heimat verlassen mussten. Sie hatten Arbeit und ein glückliches Leben, sie hatten eine Wahl – jetzt haben sie gar nichts. Ich möchte ihren Schmerz lindern“.

Wenn Raneem traurig ist, geht sie am liebsten in das von UNICEF unterstützte Jugendzentrum und spielt Fußball. „Wenn ich Fußball spiele, vergesse ich alles, es macht mich happy. Dafür lasse ich manchmal sogar meine Hausaufgaben liegen“, gesteht sie.

Unterstützung aus Deutschland

Deutschland ist heute weltweit einer der wichtigsten Partner von UNICEF, um Kinder in den ärmsten Entwicklungsländern und in Krisengebieten zu helfen. Hierdurch können zum Beispiel syrische Flüchtlingskinder im Libanon, in Jordanien und im Irak eine Schule besuchen und erhalten psychosoziale Hilfsangebote. Auch die Trinkwasserversorgung wurde in den Aufnahmeländern verbessert und Impfkampagnen gegen Kinderlähmung unterstützt.

Allein 2015 brauchen laut UNICEF weltweit über 62 Millionen Kinder in Krisengebieten dringend Nahrung, sauberes Wasser, medizinische Hilfe, Notschulen sowie Schutz vor Ausbeutung und Gewalt. Im Jahr 2014 leisteten UNICEF und seine Partner in 98 Ländern und 294 Einsätzen Nothilfe, oft unter gefährlichen Bedingungen. Rund 2,5 Millionen Mädchen und Jungen erhielten dabei auch psychosoziale Unterstützung in einfachen Kinderzentren, vielfach in Zelten.

Mit einer Einzelspende oder als UNICEF-Pate kann jeder von uns Kindern dauerhaft und verlässlich jeden Tag helfen. Mit unserer Hilfe kann UNICEF zum Beispiel Nothilfepakete zusammenstellen, Impfstoffe und Schulmaterial beschaffen oder ganz einfach einen Fußball kaufen, der ein Mädchen wie Raneem beim Spielen auf andere Gedanken bringt.

Helga Bienfuß, August 2015