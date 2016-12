Der Museumsdienst Köln setzt die Zusammenarbeit mit der Koelnmesse fort. Auf der diesjährigen Cologne Fine Art vom 18. bis 22. November 2015 führen Experten wieder Kinder ab 6 Jahren im Rahmen der „ArtTours“ über die traditionsreiche Kunstmesse.

Fragen die man schon immer hatte



Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Was sagt der Galerist dazu? Welche Geschichte steht hinter dem Kunstwerk? Diese und andere Fragen beantworten erfahrene Kunstvermittler des Museumsdienstes Köln bei geführten Rundgängen mit Kindern und Jugendlichen über die Messe.

Teilnehmen ist kinderleicht



Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können am 21. und 22. November jeweils um 15 Uhr für fünf Euro an der KIDS Fine ArtTour teilnehmen (maximal 15 Kinder pro Tour).



Treffpunkt und Tickets für die KIDS Fine ArtTours ist der Stand des Museumsdienstes Köln in der Passage 3/11 zwischen Buchhandlung Walther König und Treppe in die Halle 11.1.



Stadt Köln, Oktober 2015