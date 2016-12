Kein alltäglicher Freitag

Gewöhnlich stellen sich nostalgische Gedanken an Geburts- oder Feiertagen ein.

Heute ist nur ein ganz normaler Freitag, eigentlich. Für mich bedeutet dieser Wochentag aber etwas ganz Besonderes. Zum einen haben meine Kinder diesen Tag lange herbeigesehnt, weil jetzt endlich die Ferienbetreuung endet und die für sie richtige freie Urlaubszeit beginnt, juhu. Zum anderen heißt es aber für meinen Jüngsten, dass er heute zum letzten Mal morgens routiniert die Klingel an der Eingangstür zum Kindergarten gedrückt und sein „Hallo, hier bin ich" in die Gegensprachanlage gerufen hat.

Ab Montag ist Schluss damit



Fünf Jahre lang fuhr ich den Weg zum Kindergarten fast im Schlaf. Die Institution gehörte einfach zum Leben dazu und nun ist ab Montag Schluss damit. Ein komisches Gefühl. Vor zwei Jahren war meine Tochter dran, jetzt ist es der Sohnemann, der die Kindergartentasche gegen den Schulranzen tauscht. Bin ich traurig? Ich weiß es noch nicht. Ein Kind ist bereits in der Schule, somit wird es eigentlich einfacher, wenn man sich ab dem neuen Schuljahr eine Station sparen kann. Dennoch bedeutet dieser Tag heute einen Cut, nicht nur für meinen Sohn, sondern ebenfalls für mich. Nun sind beide Kinder „groß" oder besser gesagt nicht mehr klein. Eine wichtige Entwicklung für beide ist abgeschlossen und es hört sich anders an, wenn man sagt, man habe zwei Schul- oder Kindergartenkinder.

Ein Prozess der Abnabelung



Werde ich was vermissen? Das merke ich wahrscheinlich erst im Lauf der nächsten Monate. Was ich allerdings schon früh festgestellt habe, war eine gewisse allmähliche gedankliche Abnabelung im Vorfeld – sowohl bei vielen Vorschulkindern, die seit Monaten ungeduldig auf das Neue und Spannende nach den Ferien warten, als auch bei mir. Ich habe mich in letzter Zeit öfter dabei ertappt, vieles lockerer zu sehen: Es lohnt sich nicht, sich darüber noch Gedanken zu machen; bald betrifft es mich ja eh nicht mehr. Natürlich habe ich immer noch meine Meinung zu Veränderungen, die mir nicht zusagten geäußert – wie das Abschaffen des mittäglichen Zähneputzens oder des klassischen Vorschulprogramms. Aber ich habe schließlich gelassen hingenommen, dass die Neuerungen durchgezogen wurden, immer mit dem Wissen, dass es meinen Junior nicht für ewig betrifft.

Werde ich alt?!



Es betrifft ab August nun die neu nach den Ferien kommenden Kleinen und ihre Eltern. Eltern, die gefühlte zehn Jahre jünger sind als man selbst. Daran merkt man dann unweigerlich, dass man älter wird. Wahrscheinlich spielt das heute ebenso eine Rolle bei mir. Jeder will alt werden, nur keiner älter. Es ist aber normal, dass es weitergeht. Und wenn der Wechsel meiner Tochter von der Grund- zur Weiterführenden Schule in zwei Jahren ansteht, wird es mir wohl genauso wie im Moment gehen. Aber als Trost sage ich mir, dass das vor mir schon etliche andere Eltern durchgemacht und überlebt haben – und daher schaffe ich das auch ;-)

August 2016, Petra Vosen