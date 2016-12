Kaufen ohne schleppen

Alles begann damit, dass Markthändler Horst Zedow einer betagten Kundin die Ware vom Niehler Wochenmarkt nach Hause brachte. Damit war der Gedanke für eine neue Service-Idee geboren: Einkaufen ohne schleppen. Seit rund fünf Jahren können Kunden nun auf dem Wochenmarkt in Köln-Niehl einkaufen – und sich anschließend die Ware nach Hause liefern lassen.

Nicht nur ältere oder behinderte Menschen, sondern auch Familien nutzen den Service. Wer Kartoffeln, Milchflaschen oder Möhren nicht weit tragen will, sagt einfach beim Kauf am Stand Bescheid. Die Händler sammeln die Produkte, eine Servicekraft bringt den Einkauf gegen Mittag vorbei. Besonders attraktiv: Die Lieferung ist kostenfrei, denn die Kölner Wochenmärkte finanzieren das Angebot. Eine Ausdehnung des Angebots auf Wochenmärkte in anderen Stadtvierteln ist geplant.

Anja Tischer, Mai 2015