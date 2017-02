Karneval ohne Alkohol

Coole Partys feiern – ganz ohne Alkohol? Die Jugendlichen machen es den Erwachsenen vor. Seit 2006 verbindet der Verein „Kölle Alarm e.V.“ auf einzigartige Weise Brauchtumspflege und Alkoholprävention für Kinder und Jugendliche. Herzstück ist die alkohol- und elternfreie Karnevalsparty „Kölle Alarm“ – nach über zehn Jahren eine feste Größe im Karnevalsprogramm. Am 24. Februar feiern Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren im Hotel im Wasserturm. Auf der Party erfahren die Besucher an Infoständen, wie gefährlich Alkohol sein kann. Der gemeinnützige Verein ist übrigens nicht nur im Kölner Karneval, sondern auch ganzjährig in der Aufklärungsarbeit rund um das Thema Alkohol aktiv. Ehrenamtliche Mitarbeiter führen zahlreiche präventive Aktionen in und um Köln durch.

Anja Janßen, Februar 2017