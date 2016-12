KÄNGURUs Lieblingsautoren

Der in Deutschland geborene Illustrator und Autor Axel Scheffler lebt in London. Er arbeitet viel mit der britischen Autorin Julia Donaldson zusammen, mit der er unter anderem den Kinderbuch-Bestseller „Der Grüffelo" schrieb. „Der Grüffelo" verkaufte sich bis heute weltweit mehr als 10,5 Millionen Mal und wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Zuerst zeichnet Scheffler erste Skizzen und überträgt diese dann auf Aquarellpapier. Anschließend grundiert er diese mit Wasserfarben, übermalt diese wiederum mit Buntstiften und zeichnet anschließend mit einer schwarzen Feder die Konturen nach. Hier könnt ihr euch ein schönes Interview mit ihm anschauen.

Was wir besonders an den Büchern mögen:

Wir lieben nicht nur die Zeichnungen in den Büchern, sondern auch den Text. In Reimen werden tolle Geschichten erzählt und jedes Buch übermittelt kindgerecht eine wichtige Botschaft.



Stockmann

Der kleine Stockmann wird schicksalsbeding aus seinem Leben gerissen und immer weiter von seinem Zuhause fortgetrieben, weil er mit einem gewöhnlichen Stock verwechselt wird. Als er schon gar nicht mehr daran glaubt, zu Stockfrau und Stockkindern zurückzukommen, hilft er zufällig dem Weihnachtsmann und der bringt ihn zurück.

Botschaft: Gib niemals auf!

Alter: 3,5 - 6





Für Hund und Katz ist auch noch Platz

Die Hexe nimmt Hund, Katze, Frosch und Vogel mit auf ihre Reise. Dass dabei der Hexenbesen nicht mitmacht und sie in Not gerät ist klar. Aber zum Glück hat sie ja ihre Freunde!

Botschaft: Gemeinsam sind wir stark!

Alter: 4 - 6





Superwurm

Superwurm kann alles! Er hilft allen Tieren und ist stets zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Aber auch er ist nicht unangreifbar. In der Not jedoch schließen sich seine Freund zusammen und retten ihn.

Botschaft: Was du gibst, kommt immer auch zurück!

Alter: 3,5 - 6





Flunkerfisch

Kleiner Flunkerfisch, große Fantasie. Täglich erzählt er eine andere Geschichte, warum er zu spät in die Schule kommt. Als er eines Tages vom Weg abkommt, trägt ihn seine eigene Geschichte zurück.

Botschaft: Lass dich nicht vom Gerede anderer abhalten.

Alter: 4 - 6

Der Grüffelo

Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man einen erfinden. Eine kleine Maus überwindet ihre Ängste und hilft sich selbst.

Botschaft: Alleine bist Du auch stark!

Alter: 4 - 6



Gorokh Esmaili, Dezember 2013