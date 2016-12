Junges Rathaus

Politik ist spannend. Politik ist überall. Sie gestaltet nicht nur das Große und Ganze, sondern auch das, was direkt vor unserer Haustür passiert. Beim „Tag der Jugend im Rathaus“ haben Kölner Schüler die Möglichkeit, bei einer fiktiven Ratssitzung im Kölner Rathaus Kommunal-politik hautnah zu erfahren und selber zu gestalten. Initiiert wird der „Tag der Jugend“ von der Rathausschule des Amtes für Kinder, Jugend und Familie sowie den Ratsfraktionen. In diesem Jahr nahmen die Gesamtschule Rodenkirchen, die Edith-Stein-Realschule und das Thusnelda Gymnasium mit jeweils einer 10. Klasse an dieser besonderen Ratssitzung teil. Jede Klasse bildete hierbei eine eigene Fraktion. In der Vorbereitung standen den Schülern, „echte" Politiker aus den unterschiedlichen Parteien unterstützend zur Seite. "Ich hatte vorher keine Vortsellung davon, was Politiker eigentlich so tun - jetzt weiß ich es!" sagt Liam Krauthoff, ein Schüler von der Edith-Stein-Realschule.

Aktiv Demokratie lernen

Die von den Schülern gestellten Anträge – ein Pilotprojekt zur Reduzierung der Müllverschmutzung am Neumarkt, die Aufstellung von Informationsschildern in der Fahrrad- und Fußgängerzone der Kölner Altstadt und die Errichtung von Handyladestationen über Köln verteilt – wurden von jeweils zwei Schülern dem Plenum vorgestellt. Anschließend wurden die Anträge unter dem Vorsitz von Bürgermeister Dr. Ralf Heinen lebhaft diskutiert und Experten aus der Verwaltung wurden dazu gehört. Wie im wirklichen politischen Leben wurden hinter den Kulissen Bündnisse geschlossen, Vorschläge attackiert und verteidigt, bevor es schließlich zur Abstimmung kam. Angenommen wurden die Anträge für die Handyladestationen und die Infoschilder in der Fahrrad- und Fußgängerzone, das Projekt zur Müllvermeidung fiel bei den jungen Ratspolitikern durch.

Der „Tag der Jugend im Rathaus“ ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, Demokratie nicht nur zu besichtigen, sondern sich selbst aktiv in ihr zu erleben – das kann keine Schulstunde so vermitteln.

Adrienne Freisfeld, November 2015