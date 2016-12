Junge Spieletester gesucht!

Ein noch unveröffentlichtes Spiel muss erst auf Herz und Nieren getestet werden, bevor es grünes Licht zur Veröffentlichung gibt. Mit Fiete Cars steht eine neue App für junge Spielerinnen und Spieler in den Startlöchern. Um in Erfahrung zu bringen, was die Kinder dazu sagen, werden 25 App-Tester ab 5 Jahren gesucht.

In dem Spiel können die Kids ihrer Fantasie freien Lauf lassen, tolle Auto-Strecken bauen und mit den Fahrzeugen abenteuerliche Stunts oder gemütliche Spazierfahrten machen.

Kinder mit iPhone oder iPad können sich bis zum 1. Mai als App-Tester bewerben. Sendet dazu eine Mail mit dem Betreff „Fiete Tester" an mail@ahoiii.com und sagt in wenigen Worten, warum ihr App-Tester werden wollt.

Viel Spaß!

Robin Schröder, April 2016