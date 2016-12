Jugendliteratur: Freiheit als großes Thema

„Er stiftet Gespräche über Literatur und zwischen Generationen und Kulturen", so Dr. Susanne Helene Becker, Vorsitzende des Arbeitskreises Jugendliteratur e.V., der die Preisverleihung ausrichtet. Der Preis ist mit insgesamt 62.000 Euro dotiert und will „die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur fördern und das öffentliche Interesse an ihr wachhalten."

Schwere Entscheidung



Eine Kritikerjury vergibt die Auszeichnung in den Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Der Jury gehören neun Experten an, unter ihnen Ulrike Erb-May, Fachfrau für das Jugendbuch. „Wer hier mitarbeiten möchte, braucht neben „Sitzfleisch" viel Lesezeit, Regalplatz, Geduld, Fachkompetenz und Diskussionsfreudigkeit", fasst Erb-May zusammen. Sie war vier Jahre lang Jurymitglied und freut sich sehr, mit dem Preis zusammen 60 Jahre alt zu werden. Was war wohl der schwierigste Teil der Jury-Arbeit? „Die letzte Entscheidung für das Preisbuch im September ist immer die schwerste. Aber wir haben noch jedes Jahr einen Gewinner gefunden!", lacht Erb-May. Für sie sei letztlich die Liste der 24 nominierten Titel die wichtigste.

Eigene unabhängige Jugendjury



Die Jugendjury, zusammengesetzt aus sechs über Deutschland verteilten Leseclubs, verleiht unabhängig ihren eigenen Preis. Die Jugendlichen für die Jury 2016 kamen aus Thüringen, Hessen, NRW, Bayern, Berlin und Hamburg. Insgesamt haben beide Juroren-Gruppen mehr als 900 Bücher geprüft, aus denen 30 Nominierungen folgten. Die nominierten Titel werden übrigens jedes Frühjahr auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt und stellen bereits eine erlesene Auswahl dar. In Frankfurt werden alljährlich im Herbst die Gewinner ausgezeichnet. Die Preisträger jeder Kategorie erhalten 10.000 Euro und die bronzene Momo als Preisstatue. Zusätzlich gibt es den Sonderpreis für das Gesamtwerk, der abwechselnd an Autoren, Illustratoren und Übersetzer überreicht wird.

Neuer Sonderpreis ab 2017

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stiftet den Preis. Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek, der im Namen des Ministeriums in Frankfurt den Preis verlieh, zeigte sich nicht nur vom 60. Jubiläum begeistert. Der Preis sei ein gutes Beispiel, dass man mit 60 noch nicht zum alten Eisen gehöre und lebendiger denn je, so wie die Geschichten, die die nominierten Titel erzählen. Der Preis ist „dieses Jahr politischer und relevanter denn je und die Bücher ein Spiegel unserer Zeit", so Dr. Kleindiek zu den rund 1.500 Gästen. Diese Bücher würden zum Nachdenken anregen und die Phantasie ihrer Leserschaft beflügeln. Im Gepäck hatte der Staatssekretär am Ende ein besonderes Geschenk. Das Bundesministerium wird den Preis ausbauen und ab 2017 erstmals den Sonderpreis „Neue Talente" ausschreiben.

Zum Jubiläum ein Buch



Vor dem Hintergrund des 60. Geburtstages erschien außerdem ein Jubiläumsband. Für „Was ist los vor meiner Tür?" haben bisherige Nominierte und Preisträger des Jugendliteraturpreises 20 neue Geschichten geschrieben, die Aljoscha Blau farbig illustriert hat. Martin Baltscheit, Kirsten Boie, Davice Calì, Shaun Tan und Robert Paul Weston sind nur einige der Autoren, die sich für diesen Titel über Weltoffenheit und verschiedene Kulturen Gedanken gemacht haben. „Es ist das schönste Buch, das ich bislang herausgegeben habe", stellt Dr. Stephanie Jentgens, Herausgeberin, erfreut fest. Erschienen ist der Prachtband im Verlagshaus Jacoby & Stuart.

Stefanie Boor, Textpiraten, Oktober 2016