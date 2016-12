Jugendherbergen: der neue Katalog

Vom Tauchkurs in der Xantener Südsee über das Survival-Programm im Nationalpark Eifel bis hin zum Kletterkurs im Industriepark in Duisburg, wo das Familienteam vor spektakulärer Kulisse den längsten Klettersteig südlich der Alpen meistert – das DJH-Rheinland-Ferienprogramm 2016 hält so manche Überraschung bereit. Neu dabei ist die klimaneutrale Erlebnisreise durch Asien, Südamerika und Afrika: Bei dem Programm „In 80 Stunden um die Welt“ übernachten die Familien mitten in „Panarbora“, dem neuen Naturerlebnispark mit Jugendherberge in Waldbröl.

Über 50 betreute Programme sowie individueller Familienurlaub



Diese und viele weitere Angebote finden Kinder, Jugendliche und Familien in den neuen Katalogen. Mit mehr als 50 betreuten Programmen bietet der Katalog „Ferien 2016“ eine große Auswahl für alle NRW-Ferienwochen. Die Möglichkeiten für individuellen Familienurlaub zeigt der Katalog „Familien 2016“.

Petra Hoffmann, Oktober 2015