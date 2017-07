Johanniter-Jugendgruppe in Rodenkirchen

Seit vielen Jahren sind die Johanniter im Kölner Süden mit vielen Angeboten für Senioren und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Katastrophenschutz aktiv. Neben der Unterstützung des Stadtteils mit Sanitätsdiensten bilden die Johanniter auch die örtlichen Schulsanitäter am Gymnasium Rodenkirchen und der Offenen Schule Köln aus und belgleiten diese in ihrer Arbeit.

Ferienfreizeit und Erste Hilfe Ausbildung in der Jugendgruppe

Ab Juli bieten die Johanniter eine Jugendgruppe an. Im Mittelpunkt stehen die Aus- und Weiterbildung in Erster Hilfe. Außerdem besteht die Möglichkeit, den „großen“ Johannitern bei ihrer Arbeit, zum Beispiel bei der Organisation und Durchführung von Sanitätsdiensten, über die Schulter zu schauen. Ebenfalls sind soziale Aktionen und Ausflüge, Grill- oder Videoabende feste Bestandteile der Treffen. Die Teilnahme an Ferienfreizeiten ist über die Johanniter-Jugend möglich. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Beginn ist am Montag, den 10. Juli 2017 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Danach trifft sich die Jugendgruppe jeden zweiten Montag des Monats.

Auch bei den „großen“ Johannitern ist jede Unterstützung willkommen

Übrigens: Auch die „großen“ Johanniter suchen laufend Verstärkung. Hier werden nicht nur Sanitäter oder Rettungskräfte gebraucht. Jede helfende Hand, z.B. im Bereich Technik, Betreuung, Logistik oder Verpflegung, ist herzlich willkommen! Wer zu den vielfältigen Aufgaben einer Ortsgruppe beitragen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei Patrik Lievertz per Mail unter patrik.lievertz@johanniter.de zu melden.

Annika Rieger, Praktikantin, Juli 2017