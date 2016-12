Jetzt erst recht

Wer Kinder erzieht, sollte geringere Sozialbeiträge zahlen. Das war, grob skizziert, das Anliegen einer Familie aus Freiburg, die seit zehn Jahren mit ihrer Klage durch die Instanzen geht. Unterstützt wird sie von Familienverbänden und dem ehemaligen Sozialrichter Jürgen Borchert. (Wir haben in der Juliausgabe berichtet). Die Argumentation der Kläger: Wer Kinder habe, sorge für spätere Beitragszahler in die Sozialversicherungssysteme, müsse aber die gleichen Beiträge entrichten wie Kinderlose. Wenn sie darüber hinaus aber auch noch die gleichen Beiträge zahlen müssen wie Kinderlose, dann leisteten Eltern einen doppelten Beitrag. Das sei ungerecht und verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Das BSG konnte dieser Argumentation nicht folgen und stellte klar, dass die derzeitige Regelung mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Endgültig geschlagen geben wollen sich die Kläger aber nicht. Im Gegenteil, nach Ausschöpfung des Rechtsweges ist nun der Gang vors Bundesverfassungsgericht frei.

Direkt vors Bundesverfassungsgericht

Das Urteil sei eine Überraschungsentscheidung, wie sie im Buche steht, sagt Borchert und zeigt sich verärgert darüber, dass der Vorsitzende in der mündlichen Begründung nicht auf den Klägervortrag eingegangen sei. „Das BSG hält auf Biegen und Brechen an seinen früheren Urteilen fest, in denen es unter anderem ausgeführt hat, dass Kindererziehung der Rentenversicherung schade, weil die Eltern sonst mehr Beiträge zahlen könnten." Als Begründung für die Ablehnung führte das BSG unter anderem an, dass eine Anerkennung der Klage „die Gefahr neuer Verwerfungen in anderen Bereichen nach sich ziehe".

Eltern können sich nur gemeinsam durchsetzen

Bereits in früheren Stellungnahmen hat Borchert immer wieder betont, dass die Urteile zu Ungunsten der Familien ausfielen, weil deren Lobby nicht groß genug sei. Eltern müssten nun noch länger auf Gerechtigkeit warten. „Sie werden sich nur dann durchsetzen, wenn sie ihre Interessen nicht mehr nur einzeln, sondern zu Zigtausenden vertreten und am Elternaufstand teilnehmen." Mittlerweile hätten mehrere Tausend Familien bei ihren Krankenkassen Widerspruch gegen die Beiträge eingelegt, berichtet der Familienverbund der Katholiken und fordert dazu auf, weiterzukämpfen. Für Ende November sei eine Sammel-Verfassungsbeschwerde geplant, die direkt auf dem Richtertisch in Karlsruhe landen soll.

Christina Stefanou, Elternzeitung Luftballon, Oktober 2015

