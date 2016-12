Interview: Shary Reeves

Wie ist die Atmosphäre in einem Frauenteam?

Mannschaftssportarten sind Zweckgemeinschaften. Man steht jeden Sonntag oder Samstag auf dem Platz und will als Team gewinnen. Trotzdem kann da schon die eine oder andere Freundschaft entstehen und die Mannschaft kann auch ein soziales Auffangbecken sein. Man hat die gleichen Interessen, das gleiche Ziel und das verbindet.

Ab welchem Alter trainieren Mädchen und Jungs getrennt?

Die ehemalige Bundestrainieren Tina Theune sagt, ab der C-Jugend, wenn nicht schon früher. Mädchen fangen in der Pubertät an, sich selbst zu entdecken, worauf man Rücksicht nehmen muss, beispielsweise bei der Kabinensituation. Wichtig ist einfach, darauf zu achten, wann die physischen Unterschiede anfangen. Und das geht relativ früh los.

Inwiefern unterscheidet sich Frauen- von Männerfußball?

Die Aussage, dass Männer besser spielen als Frauen, ist totaler Schwachsinn. Das hat man in den 70ern, 80ern und sogar noch in den 90ern gesagt. Es gibt nur einen physischen Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball, aber keinen qualitativen. Wenn man im Männer-Fußball spielt, ist man natürlich erfolgreicher, weil der strukturelle Ausbau besser ist. Aber Frauenfußball ist längst keine Randsportart mehr in Deutschland und da sind andere Länder auf internationaler Ebene längst nachgezogen. Die Sportart hat die drittgrößte Einschaltquote.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Anja Tischer, April 2016