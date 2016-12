Interview: Anke Engelke zu Besuch bei KÄNGURU

KÄNGURU: Um welche Themen geht es in „Findet Dorie“?

Anke Engelke: Bei „Findet Dorie“ ist die zentrale Geschichte die Suche nach der Familie. Es geht um den Wert der Familie. Wie dringend braucht man Familie? Und es werden neue Freundschaften gebildet. Es gibt eine zentrale neue Hauptfigur, einen Septopus – kein Oktopus, sondern ein Septopus mit sieben Armen. Es geht um Freundschaft und darum, wie man sie praktiziert.

Geht man als Synchronsprecher eine Beziehung zu einer Trickfilmfigur ein? Entdeckt man Ähnlichkeiten zwischen sich und der Figur?

Nein und nein: Beim Synchronisieren ist man ja auch Schauspieler, das heißt, man behauptet, jemand anderes zu sein. Und nach Parallelen oder Unterschieden zu suchen, das würde mich glaube ich hemmen, da enstünde so eine Abhängigkeit zwischen der Figur und mir. Außerdem habe ich schon so viele Tiere gespielt, einen halben Zoo, dass ich durcheinander käme, wenn ich jedes Mal überlegen würde: Was daran bin ich? Das Vergnügen bei der Schauspielerei ist für mich, immer bei Null anfangen zu können.

Ist denn Synchronisation überhaupt Schauspiel?

Aber ja! Man spielt ein anderes Wesen, klar! Auch physisch. Man bewegt sich ja auch, zum Beispiel bei einer Verfolgungsjagd unter Wasser – da geht der Körper mit. Das muss, darf, soll man auch. Inzwischen sind die Mikrophone aber so wahnsinnig empfindlich, dass sie jede Bewegung wahrnehmen, auch das Heben einer Hand! Die werden immer empfindlicher. Jede Bewegung, jeder Abstand, das Geblubber in meiner Sprudelflasche, das alles wird nebenan vom Tontechniker gehört.

Anke Engelke leiht Dorie ihre Stimme. © Disney/Pixar

13 Jahre nach „Findet Nemo“ erscheint nun der zweite Teil „Findet Dorie". Wie haben sich Kinderfilme generell verändert?

Tempo, Tempo, Tempo! Die ersten Animationsfilme, die ich gesehen habe waren „Robin Hood“ und das „Dschungelbuch“. Solche Klassiker werden ja nur noch in Programmkinos gezeigt, gern in neukolorierter oder 3D-Version, weil es thematisch vielleicht noch interessant für Kinder ist, aber nicht mehr in der Machart. Tempo ist ein ganz großes Thema – elegisch erzählte Handlungsstränge gibt es heute gar nicht mehr ... (denkt länger nach) Ich gehe viel ins Kino mit Kindern. Da kommen Kinder raus, die so hyper sind, dass ich erschrecke. 3D macht denen nix. Die kommen raus und sagen: „Kann ich jetzt Computer spielen?“ Ich bin aber auch wirklich wahnsinnig altmodisch, ich bin eine einzige Retrospektive. Mir ist das alles too much. Ich bin echt für Käsebrot und ne’ zünftige Radtour.

Du synchronisierst Kinderfilme und moderierst bei der Sendung mit dem Elefanten. Warum arbeitest Du für Kinder?

Ich tippe mal, das hat damit zu tun, dass ich so früh begonnen habe zu arbeiten. Als ich mit dem Moderieren beim Radio anfing, war ich elf. Mit 14 habe ich in den Sommerferien wochenweise täglich eine Live-Sendung moderiert. Ich habe schon ganz früh die Chance gehabt, zu gucken, was ist kindgerecht, ohne zu wissen, wie man kindgerecht überhaupt schreibt. Offenbar habe ich früh Spaß daran entwickelt, anderen etwas zu erklären und sie mitzunehmen in eine Welt, die ich spannend fand.