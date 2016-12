Internet-News

Die Wasserschule Köln bietet Schulklassen aller Altersgruppen und Schulformen verschiedene Unterrichtsprogramme zum komplexen und fächerübergreifenden Bereich des gesamten Wasserkreislaufs an. Mit Experimenten, Führungen und vielen Spielen rund um das kühle Nass lernen die Schulklassen spielerisch die Besonderheiten des Stoffs kennen. Die überabeitete Webseite erleichtert es Schulen in Köln und Umgebung, die Unterrichtsangebote zu entdecken und die Wasserschule für das nächste Schuljahr zu buchen.

Bergwelten

Für Heidi gibt es in den Schweizer Alpen viel zu entdecken: grüne Wiesen, bunte Blumen, dichte Wälder und eine fantastische Tierwelt. In 19 animierten Mini-Spielen erfahren Kinder ab vier Jahren in der SpieleApp Heidi: Abenteuer in den Bergen mehr über das Leben in den Bergen. Sie können Heidi und ihren Freunden bei den täglichen Aufgaben helfen und erfahren, wie man Käse macht, Ziegen melkt oder Tiere füttert. Auf diese Weise werden Themen wie Zahlen, Farben, Musik, Geschicklichkeit und Gedächtnis spielerisch und mit viel Freude trainiert.

Oma gesucht

Viele berufstätige Eltern und vor allem Alleinerziehende vollbringen jeden Tag den Spagat zwischen Arbeit und Familie. Wer holt mein Kind vom Kindergarten oder von der Schule ab? Was mache ich in den Schulferien? Wer kümmert sich bei einer Dienstreise um den Nachwuchs? Babysitter sind meistens jung und unerfahren. Oma wohnt weit weg und Freunde haben auch nicht immer Zeit – für viele Familien ein Dauerproblem. Ab sofort können Eltern über das Onlineportal "Granny als Nanny" eine „Oma auf Zeit“ in ihrer Stadt finden.

Tierschutz

Das Kinder- und Jugendtierschutzprojekt KiTi-Köln vom Tierheim Köln-Dellbrück bekommt eine neue kindgerechte Homepage. Hier können interessierte Kinder bei einem virtuellen Rundgang das Tierheim kennenlernen. Außerdem gibt es viele Infos zu Tierschutzthemen, Tipps für Kinder, wie sie selber sich für Tiere engagieren können, Termine, Aktionen, Kleintiersteckbriefe, Tierschutzvideos und mehr. Durch die Seite führt der kluge Spitz Fritz.

Golrokh Esmaili, Juni 2015