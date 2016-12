Internet News Februar

1. Online-Videothek für Kinder

Das Kixi Kinderkino bietet jede Menge Filme und Serien für Kinder. So können sich junge Filmliebhaber gegen einen monatlichen Beitrag auf www.kinderkino.de Abenteuerliches, Märchenhaftes und noch viel mehr sicher und legal anschauen. Die Online-Videothek wurde jetzt mit Klassikern aus der Märchenwelt erweitert. Über die Webseite www.kostenlos.kinderkino.de lassen sich auch beschränkt kostenlose Filme und Serien finden.

2. News aus der eigenen Kita

Das Start-up-Unternehmen Snyga hat eine App entwickelt, über die Eltern in Echtzeit wichtige Infos aus der Kita sowie Fotos vom Nachwuchs direkt aufs Smartphone geschickt bekommen können. Die Snyga-Family App will Eltern damit die Möglichkeit geben, mehr Einblick in den Alltag ihrer Kinder zu gewinnen. Über die Timeline in der App können sie alle Ereignisse rund um ihr Kind einsehen. Neben den Fotos, die vom Kita-Personal aufgenommen werden, kann es auch Infos zu Terminen oder andere wichtige Infos geben.

3. Das aktuelle TV-Wochenprogramm

Ab sofort ist die kostenlose FLIMMO-App auch für Smartphones und Tablets, die unter Android laufen, erhältlich. So haben Eltern das aktuelle TV-Wochenprogramm und ein umfangreiches Sendungsarchiv immer dabei. Die iOS-Version der FLIMMO-App wurde bereits ausgezeichnet und rund 10.000 Mal heruntergeladen. Die hilfreiche FLIMMO-App bietet Besprechungen zu allen kinderrelevanten Sendungen, die auf elf Sendern von 6 bis 22 Uhr laufen. Dazu gehören auch Sendungen, die sich eigentlich an Erwachsene richten, die viele Kinder aber mitschauen.

4. Tierklinik in Afrika spielen

Oh nein! Der kleine Elefant hat sich den Rüssel verknotet, die Löwen haben keinen Hunger mehr und was ist das bloß für ein Ausschlag bei den Nilpferden? Jetzt müssen die Kids sie unterstützen! Als Leiter einer Tierklinik in Afrika helfen sie den Tieren, gesund zu werden. Diagnosen können gestellt und Patienten behandelt werden. Das Krankenhaus muss um neue Stationen und Behandlungsräume erweitert werden. Mit der App „Tierklinik 3D Afrika“ kommen auf jeden Fall kleine Möchte-gern-Ärzte ab fünf Jahren voll auf ihre Kosten und können sich „medizinisch“ austoben.

5. Noch mehr vom Grüffelo

Ein Must-have und eine wunderschön gestaltete App für kleine Grüffelo-Fans ist die Grüffelo-App. Sechs Rätselspiele, die Reaktionsvermögen, logisches Denken und Problemlösefähigkeiten fördern, sorgen für buntes Programm. Wer nicht genug von Axel Schefflers Illustrationen bekommen kann, sollte sich zudem die ähnlich aufgebaute App „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ zulegen. Beide Apps bereiten schon den Jüngsten viel Spaß.

Golrokh Esmaili, Februar 2015