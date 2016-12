in der flora

KÄNGURU: Was können Kinder im Botanischen Garten erleben?

Astrid Kreutzer: Treffpunkt für unsere Exkursionen ist immer der tropische Innenhof bei den Schaugewächshäusern. Gemeinsam gehen wir dann in den Schulgarten und untersuchen den Boden. Die Kinder graben mit Hilfe eines Pflanzschäufelchens in der Erde und gehen auf Entdeckertour. Gesucht wird der Regenwurm. Die Freude ist immer riesengroß, wenn der erste gefunden wird.

Was macht am meisten Spaß und was gar nicht?

Am schönsten ist für die Kinder, wenn sie mit Rechen und Harke den Boden bearbeiten dürfen, die Hände die Erde berühren oder später beim Topfen der Pflanzen die fluffige Pflanzerde durch die Finger rieselt. Genauso viel Spaß macht es ihnen, den Samen im Beet auszusäen oder wenn jedes Kind seinen Miniblumen-oder Gemüsegarten für zu Hause in kleinen Töpfchen vorbereitet. Die Kiddies mögen es gar nicht, wenn das Harken im Beet zu lange dauert, vielleicht nicht gleich etwas gelingt oder es ganz, ganz schmutzige Hände gibt.

Welche Pflanzen eignen sich besonders für Kinder?

Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Erbsen, Bohnen, Sonnenblumen, Ringelblumen, Gänseblümchen, Lavendel ... die Reihe kann hier noch lange weitergeführt werden. Kinder lieben die Farben, den Duft, die Formen von Blättern und Blüten und den Geschmack. Einfach alles, was die Sinne weckt.

Was brauchen die Pflanzen, um gut wachsen zu können?

Drei ganz wichtige Elemente: Wasser, Licht, Wärme. Optimalen Boden mit allen Nährstoffen. Eine liebevolle Hand, den sprichwörtlichen „Grünen Daumen“.

Wie bleiben Kinder bei Laune?

Die Kinder sollten nicht überfordert werden. Wichtig ist es, die Pflanzen gemeinsam auszusuchen. Da kann man schon einmal ein Wunder erleben, für was sie sich interessieren. Im Sommer bietet sich etwas zum Naschen (zum Beispiel Erbsen, Erdbeeren, Himbeeren) oder Duften (verschiedene Kräuter wie Oregano/Pizza, Schnittlauch/Kräuterquark, Pfefferminze/Kaugummi) an. Damit wird die Neugierde geweckt. Eltern sollten die Kinder bei allen Gartenarbeiten integrieren und nicht alles auf die Goldwaage legen.

Wie geht man mit Misserfolgen um?

Die gehören einfach dazu. Einfach den Mut nicht verlieren und wieder ausprobieren. Oder das Konzept verändern – irgendwann klappt es.

Was lernen Kinder beim Gärtnern?

Die Kinder lernen sehr früh, die Natur mit anderen Augen zu sehen. Dass es neben Fernsehen, Barbie und Nintendo ein Leben da draußen gibt. Mit dem Gärtnern wird ihre Kreativität geweckt. Sie wollen raus zum Bauen, Experimentieren. Im Garten ist immer was los.

Das Interview führte Andrea Floß, Mai 2015.