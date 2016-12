Honig vom Dach

Wohlfühlatmosphäre sieht anders aus: Die Sonne brutzelt auf das Dach des Pullman Cologne, auf dem sich normalerweise nur die ansässigen Bienen aufhalten - und ab und zu Herr Köppen, um zu sehen, ob es seinen Schützlingen gut geht. Doch denen scheint es zu gefallen. Schon seit sechs Jahren stehen die Bienenstöcke dort oben. Die Bewohner sind allerdings nicht immer dieselben geblieben, denn Bienen leben im Schnitt nur vier Wochen!

„Auf zum Honigschleudern!"

Um aus den Bienenstöcken Honig zu gewinnen, muss „Geschleudert" werden. Dazu haben der Imker Herr Köppen und Hoteldirektor Henk J. Van Oostrum einige junge Helfer aus der Kölner Theodor-Heuss-Realschule und aus dem Bethanien Kinder- und Jugenddorf eingeladen. „Wir hoffen dieses Jahr auf etwa 45 Kilogramm Honig", erklärt Van Oostrum. Eine beeindruckende Zahl, auch wenn man bedenkt, dass in einem Bienenstock im Sommer rund 50.000 Bienen leben.

Bewohnte Bienenwaben © Lea Bindl

Ausgestattet mit professionellen Kochjacken dürfen die jungen Imker nun selbst ans Werk. Beim „Entdeckeln" geht es darum, den Wachsdeckel auf den Waben zu entfernen. Den haben die Bienen nämlich vorsorglich über die Zellen mit dem reifen Honig gelegt.

Der Weg zum fertigen Honig

Mit der Entdeckelungsgabel wird diese Wachsschicht vorsichtig entfernt. „Das geht schwer, man braucht echt Kraft", stöhnt die 11-jährige Jenny. Deshalb wird dieser Vorgang bei großen Imkereien maschinell gemacht. Auch das eigentliche Honigschleudern macht eine große Maschine. Die dreht die Waben so schnell, dass der darin enthaltene Honig an die Innenwand der Schleuder spritzt und durch eine Auslaufhahn in einen Auffangbehälter fließt. Zwischendurch darf auch schon mal probiert werden. Und wie schmeckt's? „Ganz süß!" lautet die einstimmige Antwort.

Die "Imker" vor dem Entdeckeln © Lea Bindl



Das Hotel Pullman Cologne lädt jedes Jahr unter einem anderen Motto zum traditionellen Honigschleudern ein. Dieses Jahr standen die Kinder im Mittelpunkt. Ganz nach dem Motto der diesjährigen Karnevalssession „Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck!"

Lea Bindl, Juli 2016