Hörbuch als Einschlafhilfe

Endlich gut einschlafen – dank des kleinen Elefanten. Der schwedische Autor Carl-Johan Forssén Ehrlin bringt nun schon das zweite Hörbuch heraus, das Kindern das allabendliche Einschlafen erleichtern soll. Bewährte Techniken aus dem Autogenen Training und der Neurolinguistik verpackt Forssén Ehrlin in eine Geschichte von einem kleinen Elefanten, der Kinder sanft und schnell ins Land der Träume befördert. Das Hörbuch erscheint am 14. November und ist der Nachfolger von der CD „Das kleine Kaninchen, das so gerne einschlafen möchte“.

Anja Janßen, November 2016