Hilfe für den Balkan-Konvoi

Mit dem Einzug der Kälte in Südosteuropa wird die Lage der dort gestrandeten Menschen zunehmend extremer. Unterstützung leistet der Balkan- Konvoi aus dem Rheinland, der sich über die Balkanroute an die Außengrenze Europas begibt. Das Ziel ist es, Flüchtlinge mit Nahrung, medizinischer Hilfe und vorübergehendem Obdach zu versorgen.

Freiwillige gesucht



Um effektiv vor Ort agieren zu können, braucht das Projekt Unterstützung von Firmen und Privatpersonen. „Dazu zählen Helfer mit Führerschein, Transportfahrzeuge und finanzielle Spenden", berichtet Initiator Marcus Kuppel, der sich am Beispiel des Dresden-Balkan-Konvois orientiert. Das Team aus engagierten Freiwilligen startet am 15. Dezember in Leverkusen über den Balkan bis zum Ziel der griechisch-mazedonischen Grenze.

Balkan-Konvoi, Dezember 2015