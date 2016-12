Hexe Lilli und die Aufräum-Murze

Hexe Lilli und ihr kleiner Bruder Leon müssen aufräumen, weil ihre Oma am Samstag zu Besuch kommt. Eigentlich gestaltet sich das gar nicht so schwierig, es regnet draußen und Lilli stellt fest, dass das bestes Aufräumwetter ist.

Murze, lauter Murze

Motiviert macht sie sich dran, Bücher werden aufgeräumt, Stifte sortiert und Schmutzwäsche wird gesammelt. Ihr Bruder Leon nimmt es mit dem Aufräumen nicht so genau. „Dann muss ich ja zum Spielen wieder alles ausräumen. Das ist doch total unpraktisch“ mault er und wünscht sich stattdessen Heinzelmännchen, die für ihn Ordnung schaffen. Lilli findet die Idee spannend, lauter kleine Helferlein, die ihr Zimmer aufräumen und ihre Hausaufgaben erledigen, wie praktisch! Sie zieht ihr geheimes Hexenbuch zu Rate und zaubert sich im Nu geheime Wesen, Murze genannt, herbei. Schon kommen sie, eine kleine Fußballspielerin-Murzin, ein Bäcker-Murz und ein Feuerwehr-Murz. Und alle Murze stiften Chaos. Zwei zerschossene Lampen, Mehl im ganzen Haus, der Feuerwehr-Murz setzt erst Lillis Nachttisch-Lampe unter Wasser, dann die ganze Wohnung – ein heilloses Chaos. Nun sieht es schlimmer aus als zuvor. Was soll Lilli nun tun?

Zauberhaftes für Erstleser

Autor Knister lässt seine kleine rothaarige Heldin in diesem Hexe-Lilli Buch wieder Zauberhaftes erleben und erfreut kleine Erstleser ab 6 Jahren. Wie gewohnt überzeugt auch dieser Band der Bestseller-Serie nicht nur mit der amüsanten Geschichte, sondern auch mit seinen Bildern. Illustratorin Birgit Rieger kennt sich mit Hexen aus, schließlich ist sie im Harz aufgewachsen. Da verwundert es nicht, dass ihre Zeichnungen der kleinen Heldin mit viel Liebe zum Detail gestaltet sind und Kinder auf der ganzen Welt verzaubern. Mit der großen, gut lesbaren Schrift, kleinen übersichtlichen Kapiteln und dem spannenden 56-seitigen Lesestoff gelingt das erste Lesen so wie von Zauberhand. Das Buch ist gebunden und liegt daher gut in Kinderhänden. Als zusätzlichen Gimmick gibt es noch eine kleine Hexe-Lilli-Figur am Lesebändchen, damit die kleinen Leser auch immer genau wissen, als welcher Stelle das Zauberabenteuer weitergeht.

Stefanie Groß, November 2016