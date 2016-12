Heisse Geräte

Ran an die Geräte und den Körper einmal so richtig durchpusten. In Fitnessstudios könnt ihr trainieren - wann und so viel ihr wollt. Die meisten Anbieter betreuen sogar die Kinder, während ihre Eltern schwitzen. Für manche überwiegen diese Vorteile ganz klar gegenüber der oft beklagten Anonymität auf der Trainingsfläche. Aber welches Studio ist genaus auf meine Bedürfnisse zugeschnitten? Wir haben für euch einige Anbieter verglichen...