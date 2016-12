Haushaltseinkommen in Mehrkindfamilien

Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) stellt fest: In Ein-Kind-Familien sind 80 Prozent der Mütter bis zum vollendeten 15. Lebensjahr des Kindes erwerbstätig. Mit steigender Anzahl der Kinder nimmt der Anteil erwerbstätiger Mütter jedoch ab. So befinden sich 78 Prozent der Mütter mit zwei Kindern in einem Arbeitsverhältnis, bei Müttern mit drei Kindern sind es nur noch 67 Prozent und bei denen mit vier Kindern 60 Prozent.

Pro-Kopf-Einkommen kinderreicher Familien: unter dem Durchschnitt

Bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des jüngsten Kindes ist von den erwerbstätigen Müttern mit bis zu zwei Kindern knapp die Hälfte wieder erwerbstätig. Von den Müttern mit drei Kindern ist es ein gutes Drittel, von den Müttern mit vier Kindern nur noch ein knappes Viertel.



Das wirkt sich auf das Pro-Kopf-Einkommen kinderreicher Familien aus. Mit 1.167 Euro bei drei Kindern und 1.000 Euro bei vier Kindern liegen sie unter dem Durchschnitt von 1.333 Euro.

Bei Erwerbstätigkeit erfordern mehr Kinder auch mehr Zeit



Die Ursache für diesen Trend sieht Dr. Elisabeth Müller, Vorsitzende des Verbands kinderreicher Familien in dem hohen Zeitpensum, das Eltern für die Betreuung mehrerer Kinder aufwenden.



Das BMFSFJ zeigt nämlich in seiner Untersuchung: Solange eine Frau nicht erwerbstätig ist, wirkt sich die Zahl ihrer Kinder kaum auf die Betreuungszeit aus. Mütter mit vier und mehr Kindern verwenden zehn Stunden auf die Betreuung ihrer Kinder und damit nur eine Stunde mehr als Mütter mit einem Kind. Mit dem (Wieder-) Eintritt in den Beruf, verändert sich die Situation jedoch schlagartig.

In kinderreichen Familien fällt mehr Hausarbeit an

Arbeiten Mütter mit einem Kind in Teilzeit, verringert sich die Betreuungszeit auf fünf Stunden, bei einer Vollzeittätigkeit auf vier Stunden. In kinderreichen Familien macht es jedoch keinen Unterschied, ob die Mutter voll oder nur zum Teil beschäftigt ist. Unabhängig vom zeitlichen Umfang ihrer Erwerbstätigkeit investieren Mütter mit drei oder mehr Kindern sechs Stunden für die Kinderbetreuung.



Hinzu kommt der Zeitaufwand für die Hausarbeit. Und der ist umso höher, je mehr Kinder in einer Familie leben. Wochentags verbringen Mütter mit einem Kind 2,3 Stunden mit der Hausarbeit, mit zwei Kindern 2,9 Stunden, mit drei Kindern 3,5 Stunden und mit vier und mehr Kindern 4,5 Stunden. Ob und wenn ja in welchem Umfang die Frauen erwerbstätig sind, spielt dabei kaum eine Rolle.

Bisher hängt nur das Kindergeld von der Anzahl der Kinder ab

„Ob eine Familie ein, zwei, drei oder vier und mehr Kinder hat, macht einen Unterschied", sagt Müller und fordert eine „differenziertere Gestaltung familienbezogener Leistungen, abhängig von der Zahl der Kinder“. Auch Prof. Dr. Tilman Mayer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demographie und Beirat im Verband kinderreicher Familien sagt: „Die Erwerbstätigkeit von Müttern mit vier und mehr Kindern ist deutlich niedriger, entsprechend auch das Haushaltseinkommen, das heißt familienpolitische Leistungen wären hier lokalisierbar."



Etwa jede neunte Familie mit minderjährigen Kindern in Deutschland ist eine Mehrkindfamilie. Bisher gibt es keine Förderung, die sich speziell an Mehrkindfamilien richten. Die einzige Leistung des Bundes, die von der Kinderzahl abhängt, ist das Kindergeld. Laut der Studie des BMFSFJ ist die Hälfte der befragten Eltern mit der familienbezogenen Förderung zufrieden.



August 2014, Anja Tischer