Das Bonner „Haus der Natur“ ist ein lokales Naturkunde Museum am Rande des Waldes „Kottenforst“. In einem alten Bauernhaus können sich die Besucher über Tiere und Pflanzen der Region informieren. Eine Dauerausstellung zeigt die Lebensräume der Wildtiere und geologische, klimatische und ökologische Veränderungen im Bonner Umland. Zur Ausstellung gehört auch das Haus einer Bienenkolonie, das vor allem bei Kindern großes Interesse weckt. Denn hier lässt sich das Bienenvolk durch Glasscheiben bei der Arbeit beobachten.

Die Natur spielerisch entdecken

Somit ist das „Haus der Natur“ ein spannendes Ausflugsziel für Kinder. Bei vielen Ausprobier-Stationen können Kinder spielerisch die Natur entdecken. Egal, ob beim Tierspurenquiz oder an der Fühlwand, Spaß ist garantiert und ganz nebenbei lernen die kleinen Besucher einiges über ihre Umwelt.

Neben dem ehemaligen Bauernhaus, in dem die Dauerausstellung stattfindet, lädt auch die schöne Lage des Hauses zum Erforschen der Natur ein. So befindet sich direkt nebenan der Weg der Artenvielfalt. Hase Felix führt hier rund zwei Kilometer vorbei an verschiedenen Erlebnisstationen und Informationstafeln. Ein Wildgehege nahe dem Haus zeigt den Besuchern, welche Wildtiere in der Region zu Hause sind. Der Spielplatz „Grünes Klassenzimmer“ und ein Klangbaum runden das familienfreundliche Angebot des „Hauses der Natur“ ab.



© Michael Sondermann/ Bundesstadt Bonn

Abwechslungsreiche Führungen und Ausstellungen

Selbstverständlich bietet das „Haus der Natur“ auch Führungen mit unterschiedlichen Themen an. Informationen und Termine finden Interessierte direkt beim „Haus der Natur“ und bei der Stadtverwaltung Bonn.

Sabrina Wien (Praktikantin), Januar 2015