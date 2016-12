Ob „Fair Trade“, „Bio“ oder „Eco-friendly“. Begriffe rund um’s Thema „gesund“ und „nachhaltig leben“ tauchen immer öfter in unserem Leben auf. Gerade in Hinsicht auf Klimawandel und Erderwärmung ist es wichtig, dass wir auf unsere Umwelt achten und sie schützen. Doch oftmals ist es gar nicht so einfach den Überblick zu behalten. Woran erkenne ich, ob ein Produkt unter fairen Bedingungen entstanden ist? Wie kann ich aktiv helfen?



„Happy Earth – 100 Ideen wie du die Welt verbessern kannst“ beschäftigt sich mit genau diesen Themen. Das Buch wurde speziell für Jugendliche entwickelt und überzeugt daher nicht nur mit einem ansprechenden Design sondern auch mit altersgerechten Themen. So befasst sich ein ganzes Kapitel nur mit „grünem“ Verhalten in der Schule.

Hervorragende Geschenkidee

Autorin Chantal-Fleur Sandjon thematisiert in ihrem Weltverbesser-Buch nicht nur die klassischen Themen wie Mülltrennung, Energiesparen und Recycling. Leser finden auch Tipps zum „Eco-Shoppen“, der richtigen Ernährung und Jobideen. Außerdem noch viele leckere Rezepte und Anleitungen zum Basteln und Selber machen.



Mit diesem wundervollem Buch fällt es nicht nur leicht, Gutes zu tun, man hat dabei auch noch jede Menge Spaß. „Happy Earth“ lädt ein zum Schmökern, Inspiration finden und ausprobieren. Dabei eignet es sich auch hervorragend als Geschenkidee.

August 2014, Lena Kohlwes, Praktikantin