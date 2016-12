Happy Birthday Wasserschule!

Während das Schiff schunkelt und wankt, werden Reden gehalten und Gratulationen ausgesprochen. Für die Kinder ist das jedoch eher uninteressant. Sie experimentieren. „Wir legen hier grade eigene Wasserleitungen aus kleinen Rohren", erklärt Samuel, zehn Jahre alt, der sich nur kurz von seiner Aktion trennen kann. „Wir haben keine Vorgaben. Das ist gar nicht so einfach. Da müssen wir uns als Team gut absprechen.“ Bei solchen Experimenten lernen die Kinder ganzheitlich die vielen Facetten von Wasser kennen, die Wasserschule Köln ermöglicht Lernen mit Kopf, Herz und Hand.

Es ist so selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn aufdrehen und sauberes Wasser haben. Wie das funktioniert und was da alles vorher und nachher passiert, das steht auf dem Lehrplan der Wasserschule. „ Ich weiß jetzt ganz viel über Wasserentsorgung, Wassergewinnung und Hochwasser", berichtet Samuel. „Es war sehr spannend und wurde sehr gut erklärt.“ Er ist eines von vielen Kindern, die auch in den Ferien Lust haben, außerschulische Lernorte zu besuchen.

KÄNGURU-Reporterin Lisa im Gespräch mit Samuel beim Jubiläum der Wasserschule

Begreifen mit allen Sinnen

Allein im letzten Jahr sind 6.000 Kinder dem Kölner Wasser auf den Grund gegangen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die üblichen Lernorte sind nämlich die Villa Öki im Klärwerk Stammheim und das Wasserwerk Westhoven. Ein engagiertes Team von Biologen, Geologen, Ökotrophologen und Pädagogen bietet unter der Leitung von Veronika Dunkel ein spannendes und auch entspannendes Lernklima. Neben Experimenten und Führungen können Kinder und Jugendliche während eines dreistündigen Aufenthalts nicht nur experimentieren sondern auch die interaktiven Lehrpfade nutzen. Die Wasserschule Köln ist ein Lernort für alle Altersgruppen und Klassenstufen, hier wird Wissen vermittelt, das die Lehrplaninhalte aufgreift und so bei der Vermittlung von geforderten Bildungszielen unterstützt. Außerdem können Lehrerinnen und Lehrer ihre Schüler mal in einem anderen Kontext als der Schule wahrnehmen.

Insgesamt haben in den vergangenen fünf Jahren rund 25.000 Kinder die Wasserschule besucht. Das Ziel sei nun, „dass jedes Kölner Kind im Laufe seiner Schullaufbahn mindestens ein Mal die Wasserschule besucht“, so die Leiterin des Wasserforums Köln Dr. Elke Schlepütz.

Ein wertvoller Stoff

„Ich finde Wasser cool, weil es durch alle Ritzen fließen kann“, erklärt Samuel noch und wendet sich wieder dem Wasserleitungsbau zu. Auch wir haben bei unserem Besuch einiges gelernt. Aufgrund seiner einzigartigen Fließeigenschaft wird das Wasser von Köln gefiltert, indem es durch verschiedene Schichten von Gestein und Mineralien fließt. Das Resultat ist ein gutes und sauberes Trinkwasser, das sogar jedes Mineralwasser aus dem Supermarkt schlägt. Und günstiger ist es sowieso.

Wasser ist unser aller wichtigster Stoff, ohne ihn können wir nicht leben und somit gilt es, Verantwortung dafür zu übernehmen. Für dieses Thema können schon Kinder im Vorschulalter sensibilisiert werden. Auch das heutige Erlebnis wird den jungen Gästen bestimmt in Erinnerung bleiben, denn Wasser kann man hören, schmecken, sehen und sogar riechen. Und jetzt trinken wir erst einmal einen großen Schluck kölsches Wasser.

Lisa Maria Schulte, März 2016