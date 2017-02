Gut leben als Selbstversorger

Markus Bogner bewirtschaftet zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern 40 Kilometer südlich von München den Boarhof. Zehn Hektar Land sind bei seiner Art der Landwirtschaft und Vermarktung ausreichend, um ihn und seine Familie zu ernähren. Er betreibt seinen Bauernhof als Vollerwerbsbetrieb, was auf seinem Acker wächst, verkauft er direkt ab Hof. Die Menschen genießen den Einkauf bei „ihrem" Bauern, sie besuchen seine Seminare zur Permakultur.

In seinem Buch „Selbst denken, selbst machen, selbst versorgen. Ein Bauer zeigt, wie's geht" erzählt Markus Bogner aus seinem Leben, zeigt, wie er mit der Natur wirtschaftet und warum seine Art zu produzieren so erfolgreich ist. Komplexe Zusammenhänge erläutert er anschaulich und verständlich und bricht sie so herunter, dass jeder Schrebergärtner anschließend das Gefühl hat, ein bisschen was zum großen Ganzen beitragen zu können. Sehr ermutigend und motivierend!

Petra Hoffmann, Februar 2017