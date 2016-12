Grünes Licht im Lentpark

Der Naturbadeteich im Lentpark ist ab Freitag, 6. Mai, geöffnet. Am Samstag sowie am Sonntag, 7. und 8. Mai 2016, steht der Außenbereich jeweils von 10 bis 20 Uhr zur Verfügung. Der Sommertarif kommt erst ab dem offiziellen Beginn der Freibadesaison, ab Samstag, 14. Mai 2016, im Lentpark und in den anderen Freibädern zur Anwendung.

Über die Freibadampel mehr Infos



Die Freibadampel auf der Internetseite der KölnBäder GmbH informiert in ihrem dritten Jahr erneut aktuell und tagesgenau darüber, ob und welche Freibäder geöffnet sind. Auf einen Klick können die Gäste der KölnBäder in einer 3-Tages-Ansicht erfahren, wo das Schwimmen im Freien möglich ist. 12 Freibadangebote in acht Bädern sind gelistet.

Ihre Öffnung erfolgt auch in diesem Jahr wieder flexibel und nachfrageorientiert jeweils bei anhaltend guter Wetterlage. Momentan stehen die 4-Jahreszeitenbecken des Agrippabades sowie der Kombibäder in Höhenberg, Ossendorf, Zollstock und Zündorf für den Open-Air-Badespaß bereit.

Weitere Informationen über das KölnBäder-Infotelefon unter 0221 – 280 380 oder im Internet.

Golrokh Esmaili, Mai 2016