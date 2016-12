Großfamilie

Damals im Herbst pflanzte der Großvater einen Walnussbaum im Garten und schnitzte später die Anfangsbuchstaben von sich, seiner Frau und den fünf Kindern in die Borke des Baumstammes. Das „S" für Siegfried ist bis heute deutlich zu erkennen. Er hatte das Einfamilienhaus im Kölner Süden in den 1950er-Jahren solide gebaut, Stein auf Stein, mit geschwungener Holztreppe, mit dicken Holzdielen und Holztüren, einem von außen begehbaren Keller und einem großen Spitzdachboden.

Heute leben im frisch hellgelb gestrichenen Haus Enkeltochter Susan mit Ehemann Anno und fünf Urenkeln, der älteste ist 17 Jahre, die jüngste gerade acht Monate alt. Es ist wieder Herbst, und die Walnüsse des mächtig gewordenen Baumes fallen zu Boden, kullern über Steinplatten, bleiben auf Terrassenstühlen und Tischen liegen. Ein paar Tage lang schleppen fleißige Eichhörnchen eine Nuss nach der anderen weg, um sie als Wintervorrat irgendwo zu verbuddeln. Erst am Wochenende hat die Familie Zeit für den Garten, um für sich ein paar Walnüsse zu sammeln oder einen vergessenen, regennassen Stuhlbezug mit Sonnenblumendekor ins Haus zu holen.

Susan und Anno Bagdach-Lauten arbeiten viel, um ihre Familie zu ernähren. Nur wenige Fahrradminuten vom Haus entfernt hat das Ehepaar eine gemeinsame Firma aufgebaut: Die Kölnerin Susan Bagdach-Lauten (40), geborene Bagdach, leitet dort eine Praxis für systemische Familientherapie und Coaching – und außerdem eine Schule für orientalischen Tanz, denn ihr Vater stammt aus Syrien. Sie ist examinierte Krankenschwester und hat Psychologie studiert.



Der Kölner Anno (45) ist Sänger, hat Opern- und Jazzgesang studiert, sich als Stimmtrainer, Buchautor und Coach selbstständig gemacht und eine Stimm-Werkstatt aufgebaut. Seit elf Jahren sind die beiden ein Paar und damit auch von einem Tag auf den anderen zur Patchworkfamilie geworden: Susan hat die drei Kinder Junis, Nura und Mila mit in die Ehe gebracht, dazugekommen sind die beiden gemeinsamen Töchter Daya und Hana. Auch Anno hat aus erster Ehe zwei Kinder, Julian (20) und Flora (16), die jedoch die meiste Zeit bei der Mutter leben. Dass Anno nicht der leibliche Vater aller Kinder ist, bemerken Außenstehende höchstens daran, das einige Kinder ihn „Papa" rufen und die anderen ihn „Anno" nennen. Anno spricht gern mit einem Augenzwinkern „von natürlichen und naturidentischen Kindern“.

Beide Elternteile arbeiten abwechselnd nach einem ausgeklügelten Wochenplan, damit immer einer von ihnen zu Hause ist. Bei fünf Kindern zwischen Abitur und Laufstall, zwischen Pubertät und Pampers – von Junis (17), Nura (16), Mila (13), Daya (9) bis Nachzüglerin Hana (8 Monate) – darf auch mal was liegen bleiben. Wie ein paar Walnüsse im Garten für die Eichhörnchen oder ein im Wind baumelndes Osterei…

Junis (17): „Im Vergleich zu anderen muss ich auf jeden Fall mehr machen im Haushalt!"

Junis besucht die 12. Klasse einer Gesamtschule und macht nächstes Jahr sein Abitur. Er ist viel mit seinen Freunden unterwegs, fährt Motorrad, geht Kickboxen und ins Fitnessstudio. Er passt gut auf seine Geschwister auf. So erzählt seine Mutter Susan gern die Anekdote, wie er auf den jüngsten Familienzuwachs humorvoll reagierte. „Man muss doch auf Schwestern, bis sie 20 Jahre alt sind, achtgeben! Dann muss ich ja auf Hana aufpassen, bis ich 36 bin!"

„Es gefällt mir, dass immer jemand zu Hause ist und dass alle zusammenhalten. Ich bin der Älteste und fühle mich mitverantwortlich für meine jüngeren Geschwister. Die sind lieb, können aber auch schon mal nerven. Ich habe gelernt, mehr auf andere Rücksicht zu nehmen und mehr an andere zu denken, weil ich so viele Geschwister habe. Ich glaube, dass manche Freunde, die als Einzelkinder aufwachsen sind, schlechter teilen können und nur das machen wollen, wozu sie Lust haben. Das gibt’s bei uns nicht.

Ich darf zwar weniger raus als meine Freunde, aber das liegt daran, dass ich noch was zu Hause machen muss. Zu meinen Diensten gehört zum Beispiel Mülltonnen herausstellen, draußen fegen und Schnee schippen im Winter. Im Vergleich zu anderen muss ich auf jeden Fall mehr machen im Haushalt! Wäsche mache ich selber, seitdem ich älter als zwölf Jahre bin. Jeden Donnerstag bringe ich meine Schwester Daya zum Kickboxen, hole sie an dem Tag von der Schule ab, warte und bringe sie nach Hause. Hausaufgaben macht jedoch jeder für sich. Wenn mich eine der jüngeren Schwestern fragt, weil sie etwas nicht versteht, dann helfe ich, aber erst muss ich mich um meine Hausaufgaben kümmern.



Früher haben wir jeden zweiten Sonntag etwas gemeinsam unternommen, das fand ich nervig, weil es eine Pflicht war. Auch gab es früher einmal im Monat einen Familienrat, da wurden dann Probleme besprochen. Das fand ich ziemlich furchtbar, weil es auch so verpflichtend war. Es ist schließlich ganz normal, dass es bei so vielen Leuten in einem Haus mal lauter wird und es auch mal Konflikte und Probleme geben kann, die kläre ich dann aber lieber direkt. Ich bin ziemlich freiheitsliebend.Wenn es sich ergibt, trinken meine Mutter und ich eine Tasse Tee und wir reden über das, was ansteht. Mit meinem Stiefvater gehe ich eher spontan joggen oder so. Ich glaube, wir sind sehr selbstständig erzogen, das geht auch gar nicht anders in einer großen Familie. Manchmal bin ich auch bei meinem Vater, früher waren wir jedes zweite Wochenende bei ihm, er wohnt nur etwa eine Dreiviertelstunde mit der Straßenbahnentfernt. Das ist jetzt weniger geworden,weil ich mehr Zeit mit Freunden verbringe, aber alle verstehen sich gut und es ist alles ganz entspannt. Bald ziehe ich in ein größeres Zimmer, unten im Haus. Dort habe ich mehr Ruhe zum Lernen und eine eigene Eingangstür. Darauf freue ich mich schon."

Platzprobleme

Es ist nicht viel Platz da. Aber Mutter Susan kennt die sehr viel bedrückenderen Platzprobleme ihrer Familie in Syrien und bleibt gelassen. Manchmal zieht jemand im Haus um, mal von unten nach oben, von oben nach unten, von links nach rechts. Auf dem ausgebauten Dachboden leben derzeit die beiden ältesten Kinder in zwei gemütlichen Zimmern mit vielen Schrägen. Im Obergeschoss befinden sich das Elternschlafzimmer, wo auch die kleine Hana mit untergebracht ist, und die Zimmer von Mila und Daya sowie ein Dusch- und ein Wannenbad. Im Erdgeschoss gibt es ein großes Wohn-Ess-Zimmer, Küche und WC. Im Keller ist neben dem Wäscheraum und einem Vorratsraum auch noch Annos Arbeitszimmer untergebracht, das als Gästezimmer mitgenutzt wird. Dort wird Junis bald einziehen, und dann setzt sich die Umzugskarawane erneut in Gang: Nura übernimmt sein größeres Zimmer auf dem Dachboden, und Daya zieht hoch in Nuras Zimmer.

Nura (16): »Manchmal ist es mit einer Großfamilie stressig«

Nura besucht die elfte Klasse der Gesamtschule. Sie kocht und backt gern, liebt High Heels und hasst es, wenn eine der Schwestern ungefragt ihr Zimmer betritt.



„Eine große Familie zu haben, finde ich cool, und irgendwie ist es auch praktisch. Ich gehe mit Junis und Mila in dieselbe Schule, wenn man also zum Beispiel den Hausschlüssel vergisst, geht man schnell zu einem der Geschwister. Oder wenn man etwas vergessen hat, kann man schnell anrufen, ob die anderen es noch mitbringen, falls sie noch zu Hause sind. Allein wäre es langweilig, so ist es viel lustiger.

Eigentlich muss ich, wenn ich abends rausgehe, ziemlich früh zu Hause sein, doch wenn zum Beispiel mein Bruder mitkommt, darf ich auch mal länger wegbleiben. Manchmal ist es mit einer Großfamilie stressig, sodass ich mal meine Ruhe brauche. Deshalb bin ich auch nach oben gezogen. Als ich noch unten gewohnt habe, war ich häufig abgelenkt; weil ziemlich oft jemand ins Zimmer reinkam, jetzt kommt seltener jemand in mein Zimmer. Gehe ich meinen Vater besuchen, ist es das genaue Gegenteil. Bei ihm ist es ruhig, weil er allein wohnt.

Da kann man nachts noch laut Musik hören, aber hier muss man leise sein, und ich muss auch mehr machen als beim Papa. Ich koche zwei- oder dreimal in der Woche, meistens koche ich dann irgendwas, was da ist, oder ich spreche die Zutaten mit Mama ab und kaufe sie ein. Ab und zu müssen wir auch Hana nehmen. Das mache ich gern.

Ich glaube schon, dass wir mehr im Haushalt helfen müssen als andere. Von meinen Freundinnen wäscht keine selber ihre Sachen. Und wenn ich bei denen spontan übernachten will, rufen sie vorher schnell zu Hause an und fragen:,Mama, kannst du bitte noch ein bisschen mein Zimmer aufräumen?’ Und dann hat das deren Mama schon gemacht! Später möchte ich selber nicht so viele Kinder haben, das wäre mir zu stressig. Nach der Schule will ich ein Jahr ins Ausland gehen, dann Jura studieren und später will ich zwei oder drei Kinder, und dann reicht’s. Ich will arbeiten und viel Geld verdienen, aber mit vielen Kindern muss man krass viel Geld haben, um dann noch genügend übrig zu haben. Aber unsere Großfamilie finde ich gut, die Mama ist sehr zufrieden mit uns, soweit ich weiß."

Frag die Mama

Es klopft. Die jüngere Schwester Daya (9) kommt ins Zimmer. „Du, Nura", fragt sie, „weißt du, wo die Nagelfeile ist?"

Nura antwortet: „Wir haben doch bestimmt 20 davon... Guck mal im Badezimmer in der goldenen Box!"

Daya: „Hab ich schon."

Nura: „Frag die Mama."

Daya (9): „Manchmal nervt mich auch die Lautstärke, wenn alle durcheinanderreden"

Daya besucht die vierte Klasse einer Grundschule, sie singt, spielt Geige, tanzt Musical und Hip-Hop, geht zum Kickboxen und sammelt Schneekugeln auf dem Fensterbrett. Sie zeigt ihr Zeugnis: Als Beurteilungen stehen da zum Beispiel „ausgeglichen und hilfsbereit" und „in der Gruppenarbeit besonders kompromissbereit". Dann serviert Daya Fencheltee in ihrem Zimmer. Bis vor ein paar Wochen hat sie sich noch das Zimmer mit ihrer Schwester Mila geteilt.

„Ich habe mir mein erstes eigenes Zimmer irgendwie anders vorgestellt. Manchmal fühle ich mich abends allein und kann nicht einschlafen, dann hör ich eine CD, und das hilft. Ich bin es nicht gewohnt, allein zu schlafen. Seit ich ein eigenes Zimmer habe, habe ich es gern ordentlich. Seitdem muss ich aber auch meine Wäsche selber waschen, früher hat das Mila mitgemacht. Zum Waschen habe ich nie Lust, deshalb hilft mir die Mama noch oft. Jetzt habe ich immer genug Platz, um zu tanzen, ich denke mir gerne eigene Choreographien aus. Und ich kann singen, wann immer ich Lust habe, weil ich ein Zimmer für mich allein hab.

Als Dienst muss ich nur Pflanzen gießen; beim Tischdecken helfen alle, oft räume ich den Tisch ab und räume auch die Spülmaschine ein und aus. Hausaufgaben mache ich meistens schon in der Schule bis um drei oder vier Uhr. Wenn ich mal etwas nicht verstehe, frag ich die Erzieherin, wenn ich zu Hause bin, dann frage ich manchmal Junis und Nura. Ich mag es gern, wenn wir alle zusammen was spielen oder zusammen essen. Manchmal bin ich mit Mama, Papa und Hana allein, das ist dann auch sehr schön. Manchmal nervt mich auch die Lautstärke, wenn alle durcheinander reden oder singen, dann will ich nur in mein Zimmer und alleine sein. Und das kann ich ja jetzt auch."

Ohne Dienste geht es nicht

Im Hausflur steht ein Regal voll schwarzer Ordnungsboxen mit Ornamenten, eine für jedes Familienmitglied, mit goldenem Etikett in Herzform und Namen versehen. Es sind Kisten für Hausschuhe, Schals, Handschuhe, Mützen und all den ganzen Krimskrams, der rasch griffbereit sein sollte, wenn alle gleichzeitig morgens aus dem Haus wollen. Und es sind meisten die Dinge, die sonst gern „unerklärlicherweise" verschwinden oder an anderen Orten wieder auftauchen. Das Ordnungssystem zieht sich durch alle Etagen: Susan hat andere persönliche Körbchen, mit Namen versehen, im Bad und persönliche Wäschekisten in den Zimmern aufgestellt.

Im Flur hängt eine große Glas-Magnetwand, auf der die täglichen Dienste aufgeschrieben sind: „Guten Morgen!" steht da, „Junis: Müll raus, Nura: Kochen, Mila: Handtücher, Daya: Pflanzen gießen". Ohne Dienste geht es in einer solchen Großfamilie nicht. Nur die Grundreinigung ist ausgelagert: Montags kommt eine „Putzperle". Am Kühlschrank hängen die Stundenpläne und eine wöchentliche Einkaufsliste mit Grundnahrungsmitteln („zwei Kilo Tomaten, zwei Kilo Äpfel, sechs Zitronen..."). An einigen Stellen im Haus verteilt finden sich Annos Schilder, die helfen sollen, den Alltag gemeinsam zu bewältigen. Als freundliche, aber präzise Gedächtnisstütze. Wie an der Geschirrspülmaschine, mit rotem wasserfestem Stift geschrieben: „Knopf nur leicht drücken." Eine Erinnerung am Messerblock: „Ich gehöre nicht in die Spülmaschine." Und ein Schild vor der Kellertreppe mahnt: „Kellertür bitte immer schließen und Licht aus. Macht’s behaglicher und spart Strom und Heizkosten."

Mila (13): »Jeder hier im Haus hat einen Job, den er zu tun hat«

Mila besucht die 8. Klasse der Gesamtschule. Sie singt und tanzt, möchte Musicalsängerin und Psychologin werden. Sie liebt Nagellack und hat mit ihren Schwestern ein Lackalbum, in dem Nagellacke aufgelistet sind, damit die Mädchen wissen, welche Sorten sie haben.

„Ich bin daran gewöhnt, in einer großen Familie zu leben, und kann es mir gar nicht vorstellen, wie es anders sein könnte, und will es mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Erst seit Kurzem habe ich mein eigenes Zimmer, nachdem Daya und ich uns dauernd gestritten haben. Ich mag mein neues Zimmer, es ist schön, ein Gewinn! Ich bin sehr gern für mich allein, bastle, schreibe, singe und höre Musik. Manchmal stehen meine Geschwister im Flur vor meiner Tür herum, kommen rein, gehen raus, kommen wieder rein, gehen raus, dann nervt das. Wenn meine Freundinnen da sind, dann kommt Daya ins Zimmer, aber ich möchte auch mal mit denen allein sein. Dann ist meine kleine Schwester traurig, das will ich nicht, das ist dann eine schwierige Situation.

Jeder hier im Haus hat einen Job, den er zu tun hat. Ich muss immer die Handtücher waschen, wenn der Handtuchkorb im Badezimmer voll ist; manchmal vergesse ich es, dann erinnert mich die Mama. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn Mama die Handtücher gewaschen hat. Wenn sie trocken sind, falte ich sie in meinem Zimmer zusammen und lege sie in den Badezimmerschrank. Neulich waren Mama und Anno in einem Theater, hier um die Ecke, da habe ich auf Hana aufgepasst. Mama war die ganze Zeit über SMS erreichbar und Junis und Nura waren auch hier. Hana ist so süß, und ich habe sie geschuckelt, bis sie eingeschlafen ist, obwohl ich selbst schon so müde war. Später möchte ich auch zwei bis vier Kinder!

Jeden Dienstag gehe ich zu meinem Papa. Anno ist ja nicht mein richtiger Papa, aber wir sind eine Familie geworden, als ich zwei Jahre alt war, und ich wüsste nicht, was ich ohne ihn machen würde. Es ist ein schönes Kuddelmuddel. Einschränken müssen wir uns nicht. Ich bekomme zwar manchmal unregelmäßig Taschengeld, aber die Handyrechnung wird bezahlt, und wenn ich Geld brauche, bekomme ich immer etwas. Wenn ich bei meinem Papa bin, dann reche ich das Laub zusammen und bekomme dafür etwas; und für Anno Hemden bügeln gibt auch Geld. Was ich auch gut finde, dass festgelegt ist, wann wer zu Hause ist. Montag und Mittwoch ist Mama da, Dienstag bin ich bei Papa, Donnerstag ist Anno da, Freitag beide. Da kann man sich immer darauf verlassen."

Familienregeln

Ein besonderes Familienregelwerk hängt seit fünf Jahren im Flur, hinter Glas gerahmt und auf orangefarbenem Papier. Die älteren Kinder und die Eltern haben einen Regelsatz für das Zusammenleben geschrieben:

„Erstens: Wir vermeiden Streit und denken daran, dass wir uns alle lieben. Wir wollen noch lange zusammenleben. Zweitens: Wir nutzen und genießen die Zeit, die wir zusammen sind. Drittens: Jede/r hat das Recht auf Rückzug und Konfliktklärung. Wer während eines Streits Rückzug braucht, muss nach 30 Minuten auf seinen/ihre Kontrahenten/in zugehen und Frieden und Klärung anbieten. Viertens: Wir halten zusammen und können uns grundsätzlich vertrauen. Fünftens: Wir unterstellen nur Gutes und versuchen uns nicht angegriffen zu fühlen. Keine Schimpfwörter, keine Gewalt!"

Susan (40): »Ich bin einfach dazu gezwungen, konsequent zu sein"

Susan, die fünffache Mutter, leitet neben ihrer freiberuflichen Arbeit ein interkulturelles Mädchengesundheitsprojekt bei der Beratungsstelle Pro Familia.





„Ich bin geprägt durch zwei verschiedene Kulturkreise, den freiheitlichen, individualistischen aus Deutschland und den bunten, sinnlichen, ›alle für einen und einer für alle‹ aus Syrien, dem es grade heute leider sehr schlecht geht. Als Mädchen war das nicht immer einfach. Das kraftvolle Frausein und auch den Wunsch, in einer Großfamilie zu leben, habe ich eher aus der arabischen Kultur mitgenommen. Heute arbeite ich mit Patchworkfamilien und Mädchen, die mit verschiedenen Zuwanderungsgeschichten hier in Deutschland kraftvoll und selbstbestimmt leben möchten. Das ist eine sehr schöne und befriedigende Arbeit, es ist eindeutig nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. An der Schule für orientalischen Tanz hängt mein Herz besonders. Ein Ort, an dem Frauen sich mit ihren Körpern versöhnen und sinnlich in ihre Kraft tanzen, ich liebe es.

Wie wir alles unter einen Hut kriegen? Die Kinder, den Haushalt, die Arbeit, die Freundinnen, die Liebe, das versuche ich gar nicht erst. Ich denke vielmehr in verschiedenen Hutschachteln. Wenn ich arbeite, arbeite ich ganz, wenn ich zu Hause bin, bin ich ganz zu Hause. Ich vermische das nicht. Wenn ich zu Hause bin, ist mein Handy aus. Glücklicherweise haben meine Kinder kaum Probleme in der Schule. Meine Freundinnen, die Einzelkinder haben, lernen zum Teil rund um die Uhr und für jede Arbeit mit ihren Kindern, das könnte und wollte ich gar nicht. Wenn die Kinder eine schlechte Arbeit schreiben und ich merke, sie haben es nicht mehr selber im Griff, helfe ich natürlich. Das kommt aber zum Glück selten vor. Ich liebe meine Kinder abgöttisch, ich bin eine richtige arabische Löwenmama. Wenn jemand meinem Kind was tut, gnade ihm! Meine Kinder begleite ich durchs Leben. Es ist berührend zu sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig unterstützen, trösten, aussprechen und wie sie zusammenhalten, auch in schwierigen Situationen. Ich stehe zu und hinter Junis, Nura, Mila, Daya und Hana und bin ständig aufs Neue erstaunt und begeistert von ihnen. Meinem Mann Anno bin ich sehr dankbar für seine Gelassenheit und Konstanz.

Ich muss sehr strukturiert sein: So verabrede ich mich zum Beispiel mit den Kindern, damit es auch Begegnungen ohne die anderen geben kann. Und die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Wenn ein Mädchen quatschen oder kuscheln will, sagt sie es, dann sorgen wir dafür, dass das geht. Es ist gar nicht so, dass ich propagieren würde, dass Kinder mit zwölf Jahren ihre Wäsche selber waschen und in den Trockner legen sollten, aber bei uns geht es überhaupt nicht anders. Ich falte die Sachen dann mit Mila und Daya. Aber was soll ich einem Siebzehnjährigen die Wäsche waschen? Er kann das, und wenn er auszieht, kommt er klar. Ich bin einfach dazu gezwungen, konsequent zu sein und die Kinder in eine Form von Eigenverantwortung zu schubsen, was auch einhergeht mit einer Form von Freiheit. Trotzdem bin ich ihnen sehr nah und wir besprechen mehr als die meisten anderen Familien, die ich kenne.

Ich will arbeiten und mein Leben leben, natürlich stelle ich meine Bedürfnisse oft zurück, die Kinder sind zwar im Moment mein wichtigster Lebensinhalt, aber eben nicht der einzige Sinn meines Lebens. Es gibt den schönen Spruch: ›Die beste Mutter ist die ausreichend gute Mutter.‹ Daran glaube ich fest. Wenn die Kinder groß genug sind, hoffe ich, dass sie sich frei von mir lösen können – und ich von ihnen. Im Moment genieße ich es, die fünf bei mir zu haben, und ich weiß jetzt schon, dass ich immer wieder auf Zusammenkünften bestehen werde, mal einzeln und mal alle zusammen, ganz arabische Großfamilie eben, das Beste aus beiden Welten.

Als ich Anno kennenlernte, war ich alleinerziehend mit drei Kindern und hatte wirklich sehr wenig Geld. Das war schon ziemlich ätzend. Ein extrem unangenehmes Gefühl, wenn es selbst für Schulbücher nicht reicht. Heute geht es uns richtig gut, wir sind lebendig, bei uns ist immer was los, wir haben alle einen guten Kontakt zueinander, und wir vertrauen dem Leben. Und ab und zu finden Anno und ich sogar Zeit für ein Tänzchen in der Küche oder ein Wochenende zu zweit.«

Das Nesthäkchen

Hana, die acht Monate alte Tochter, gluckst, lacht und zieht sich langsam an den Stangen des Laufstalls im Wohnzimmer hoch. Sie ist der Mittelpunkt, und bekommt viel Aufmerksamkeit. Sie wird von allen geknuddelt und geherzt. Schon kurz nach ihrer Geburt, hier im gelben Haus, gingen die Eltern wieder arbeiten. Hana ist immer dabei, damit Mama Susan sie stillen kann. Für die Eltern eine optimale Lösung, die Nähe zum Kind und die Arbeit zu verbinden. Hana bedeutet auf arabisch Glückseligkeit.

Anno (45): „Ich genieße deshalb die unkonventionelle Großfamilie, sie ist wärmer und kraftvoller"

Anno ist überlegt und ruhig, redet nicht, ohne vorher über seine Wortwahl nachgedacht zu haben. Er ist für den Großeinkauf und die anfallenden Hausmeister- und Handwerksarbeiten zuständig und kocht hin und wieder.

„Meine Frau und ich sind ein eingespieltes Team und ergänzen uns fast perfekt. In vielen Themen sind wir uns einig, zum Beispiel in gesellschaftspolitischen Ansichten oder auch bei der Freizeitgestaltung und Urlaubsplanung. Zum Glück singt sie selber gern und hat Verständnis dafür, dass ich unter der Dusche Opernarien schmettere. In der Erziehung haben wir eher konträre Stile, die sich ergänzen – aber manchmal kracht’s auch. Wir haben eine gute Streitkultur und haben es bisher immer geschafft, versöhnt zu Bett zu gehen. Ich liebe Ordnung und habe mir im Laufe des Lebens Strukturen angeeignet, die ich auch gerne vorlebe und weitergebe. Ich habe Dienstpläne, Hinweisschilder und andere Ordnungssysteme konsequent in die Familie eingebracht, weil ich vom Nutzen für alle überzeugt bin. Zunächst gab es einige Widerstände, weil Susan Angst hatte, ihr geliebtes kreatives Chaos aufgeben zu müssen. Doch dann hat sie gemerkt, dass Ordnung auch kreativ und sinnlich sein kann.

Ich steuere gern Prozesse und fühle mich verantwortlich für diese Lebensgemeinschaft. Kein Mensch weiß ja vorher, wie es ist, Kinder zu haben. Wie geht man verantwortungsvoll damit um? Regelwerke und Ratgeber gibt es zuhauf, aber ich will unseren einzigartig stimmigen Weg finden! Als wir uns kennenlernten, hatten wir ja beide schon Kinder und haben diese gegenseitig angenommen – wobei wir die Position der leiblichen Elternteile natürlich immer respektiert haben. Junis, Nura und Mila sind mir sehr ans Herz gewachsen und wir sind ganz selbstverständlich eine Familie. Ich habe schon lange den Wunsch, auch durch die Namensgebung zu zeigen, dass wir alle zusammengehören. Für mich ist es nicht nur stimmig, sondern erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass wir jetzt Bagdach-Lauten heißen!

In meiner täglichen Coaching-Arbeit mit Führungskräften, Ärzten et cetera merke ich, wie die Erfahrungen aus dem Familienalltag meine akademische Ausbildung ergänzen. Das hilft mir, komplexe Beziehungsstrukturen zu verstehen und Lösungen für berufliche und persönliche Schwierigkeiten anzubieten. Ich persönlich komme aus einer kleinen Familie mit »nur« einem Bruder, die weitgehend durch Zerrissenheit geprägt war. Ich genieße deshalb die unkonventionelle Großfamilie, sie ist wärmer und kraftvoller. Reines Leistungsstreben unter Ausschluss von Familienbanden schließt elementare Aspekte des Lebens aus. Unter anderem zerfällt unsere Gesellschaft, weil sich Individuen zu sehr separieren – und schließlich unsozial handeln und in Einsamkeit und Depression landen. Der goldene Weg liegt wohl zwischen Individualismus und Altruismus, Geben und Nehmen, „Chillen" und „Action".

Kinder haben in einer großen Familie Eigenverantwortung nötiger. Sie werden zwar manchmal verwöhnt, aber nicht verhätschelt. Sie sollen „Leben lernen", ein Bewusstsein für die Bandbreite des Lebens entwickeln, für Rechte und Pflichten, richtig und falsch, impulsiv und überlegt. Mein persönliches Ziel ist es, Liebesbeziehung, Beruf, Haushalt und Kinder stets im guten Gleichgewicht zu halten. Das kostet Zeit, Kraft und Geld. Aber wenn ich die andere Seite der Medaille betrachte, ist da ein unendlicher Reichtum, Gesundheit, Glück, Ressourcen, Potenzial, Wärme, Liebe..., und das gibt auch Kraft und Rückhalt. Und seit wir uns den wöchentlichen Großeinkauf nach Hause liefern lassen, habe ich auch wieder Zeit für Sport."

Neue Initialen im Familienbau

Am Esstisch mit Blick auf die Terrasse unter dem Walnussbaum überlegt die Familie an diesem Sonntag, wann sie neue Namensinitialen in die Borke des Baumes ritzt. Sieben an der Zahl.



© Bundeszentrale für politische Bildung

