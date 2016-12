Grenzenlose Gemeinschaft

Den Zusammenhalt im Veedel stärken verschiedene Initiativen und locken speziell Kinder aus Hochhaussiedlungen ins Grüne. Neben dem ökologisch-ökonomischen Aspekt kommt auch das Soziale beim Gärtnern nicht zu kurz. Kinder aus allen Kulturen werkeln einträchtig nebeneinander, beschäftigen sich sinnvoll und erzeugen regionale, gesunde Produkte.

Gegen grauen Beton und tristes Einheitsgrün läuft seit 2013 der wöchentliche Gartentreff in der Kottenforststraße in Zollstock als Pilotprojekt der Stadt Köln und des BUND. Beim Anlegen von Beerensträuchern, Hecken und einer bunten Wildblumenwiese wird der Samen für ein gutes Miteinander im Block gelegt. So kommen auch Gemüsemuffel und Stubenhocker auf den Geschmack und nehmen ihr Wissen mit nach Hause. Von Anfang an konnten die Mädchen und Jungen aus der multikulturellen Nachbarschaft mitbestimmen und mitplanen.

Gemeinschaftsbeete auf ungenutzten Flächen

Offen für alle sind auch die kostenfreien GAG-Gartenclubs in Chorweiler, Bilderstöckchen, Bickendorf, Raderberg, Buchheim und Höhenberg. In Zusammenarbeit mit den Pädagogen von Querwaldein stellt das Wohnungsunternehmen ungenutzte Flächen für Gemeinschaftsbeete bis zu 250 Quadratmeter zur Verfügung. In die Erde kommen nur bio-zertifiziertes Saatgut und einheimische Gemüsesorten, die munter auf lokalen Tauschbörsen ihre Besitzer wechseln.

Der Mutterboden stammt von einem regionalen Bioerde-Zulieferer. Selbst gebaute Insektenstationen, kleine Kräuterberge und Obstwiesen tragen zur Artenvielfalt bei. Je nach Jahreszeit wird gesät, gegraben und gejätet, aber auch gebastelt und gebaut. Im Sommer und im Herbst kommen Tomaten, Mangold, Zucchini, Gurken, verschiedene Blattsalate frisch auf den Tisch und werden gleich vor Ort von den kleinen Gärtnern verputzt.

Andrea Floß, Mai 2015