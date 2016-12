Goldener Spatz: Kinderjury gesucht

Einmal in einer richtigen Jury sitzen, Filme bewerten, diskutieren und Preise vergeben - genau das können Kinder zwischen 9 und 13 Jahren beim größten deutschsprachigen Festival für Filme, Fernsehprogramme und Onlineangebote: dem Goldenen Spatz.

Sechs Tage Kino mit kritischem Blick



Das Festival findet vom 11. bis 17. Juni 2017 in Gera und Erfurt statt. Zu den zahlreich erwarteten Besuchern gehören Kinder, aber auch die Filmschaffenden selbst: Regisseure, Autoren, Schauspieler und Produzenten. Die jungen Jurymitglieder bewerten Kinderfilm- und Fernsehbeiträge in fünf Kategorien: Minis, Kino-/Fernsehfilm, Serie/Reihe, Information/Dokumentation und Unterhaltung. Dafür werden 27 Kinder aus allen Bundesländern, sowie deutschsprachigen Nachbarländern ausgewählt. Anschließend sind die jungen Kritikerinnen und Kritiker sechs Tage lang gefragt. Es wird viel geschaut, diskutiert und beurteilt, damit gemeinsam eine Entscheidung über die Preisvergabe getroffen werden kann. Am 16. Juni bekommen die Gewinner schließlich ihre Goldenen Spatzen überreicht.

Bewerbungsphase bis Ende Januar



Wer also Lust hat, ein umfangreiches Programm zu sichten und Darsteller und Regisseure hautnah zu erleben, kann sich bis zum 20. Januar 2017 für die Kinderjury bewerben. Dazu muss ein Mitmach-Bogen ausgefüllt und eine Filmkritik geschrieben werden. Dabei ist es ganz egal, welche Vorlieben jemand hat und was am liebsten im Fernsehen oder Kino gesehen wird. Der Bogen kann auf der Website des Goldenen Spatzen heruntergeladen oder telefonisch unter 0365 - 80 04 87 4 angefordert werden. Für die Anreise zum Festival, Unterkunft und Verpflegung wird gesorgt.

Robin Schröder Dezember 2016