Gewinnspiel Lit.kid.Cologne

Jedes Jahr im März wird Köln zum Schauplatz des größten Literaturfestivals Europas: Für die lit.COLOGNE und das dazu gehörende Kinder- und Jugendprogramm lit.kid.COLOGNE reisen bekannte Autorinnen und Autoren aus aller Welt in die Domstadt, um hier vor vollen Häusern zu lesen. Das Rezept der lit.COLOGNE-Macher geht seit 17 Jahren auf: Sie holen die Literatur aus dem Bücherregal und zelebrieren sie an ungewöhnlichen, manchmal magischen Orten mit Lesungen für die Sinne und für den Verstand.

Familienlesung im Kölner Dom



Bestes Beispiel dafür ist die erste Familienlesung der lit.COLOGNE. Sie findet am 18. März um 14 Uhr im Kölner Dom statt. Unter dem Titel „Der Anfang von allem – Naturwissenschaft und Glaube kommen im Staunen zusammen" geht es hier um Urknall und Schöpfungsgeschichte, Menschwerdung und Evolution. Wie ist unsere Welt entstanden? Was ist der Ursprung des Lebens auf unserem Planeten? „Das Buch vom Anfang von allem“ des Aachener Theologen Rainer Oberthür setzt die Antworten der Naturwissenschaft in Beziehung zu den Erzählungen der Bibel: „Mit beiden zusammen können wir die Welt besser verstehen“, glaubt der Autor. Es lesen Annette Frier und Cordula Stratmann. Und da es im Dom oft kalt ist, solltet ihr euch warm anziehen ;-)

Auch 2017 ist das Kinder- und Jugendprogramm des Festivals wieder ein bisschen größer geworden und wartet mit insgesamt 90 Veranstaltungen auf. Darunter sind 49 so genannte Klasse-Buch-Lesungen, die sich an Schülerinnen und Schüler der 1. bis 11. Klasse richten. Unter dem Titel VorSchulBuch stehen diesmal acht Lesungen für die Kleinsten auf dem Programm.

Leider sind die Eintrittskarten für viele lit.kid.Veranstaltungen schnell vergriffen. Bei uns könnt ihr allerdings für die nachfolgend aufgeführten Lesungen jeweils 3 x2 Tickets gewinnen! Schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff des jeweiligen Autorens an gewinnspiel@kaenguru-online.de. Einsendeschluss ist der 7.3.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.









Anja von Kampen: „Knietzsche und das Hosentaschenorakel" für Kinder ab 10 Jahren. In dem spannenden Krimi geht es um Wahrheit, Mut und große Rätsel. Aber was am wichtigsten ist: Freunde zu haben, die immer zusammenhalten. 11.3.2017 | Samstag | 15 Uhr | Brunosaal, Klettenberggürtel 65, 50939

Andreas Hügling: „Superhelden im Schlafanzug" für Kinder ab 4 Jahren. Mats' und Bentes Eltern sind echte Superhelden. Wenn alle Kinder schlafen, düsen sie von einem Einsatz zum nächsten ...

15.3.2017 | Mittwoch | 15.30 Uhr | COMEDIA Theater, Roter Saal, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Sybille Hein: „ Prinz Bummelletzter für Kinder ab 5 Jahren. Ein wunderschönes Märchen-Bilderbuch für alle Kindergartenkinder, die immer etwas zu spät dran sind.

16.3.2017 | Donnerstag | 15 Uhr | Altes Pfandhaus, Karthaäuserwall 20, 50678 Köln

Joachim Hecker: „ Das Raumschiff der kleinen Forscher" für Kinder ab 8 Jahren. Joachim Hecker, Ingenieur und Wissenschaftsjournalist, erklärt anhand von einfachen Experimenten faszinierende Phänomene aus Physik, Chemie udn Mathematik - und wo sie im Alltag vorkommen.

18.3.2017 | Samstag | 15 Uhr | MS RheinEnergie / Literaturschiff, Frankenwerft KD-Anleger, Innenstadt, 50677 Köln