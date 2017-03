Gewinnspiel Abenteuer Welt

Vom 31. März bis 2. April 2017 findet im Kölner Palladium die Abenteuer Welt Köln statt. Die Messe bietet Infos für die Urlaubs-, Reise- und Abenteuervorbereitung, frei nach dem Motto „Träume wecken. Träume erfüllen". Freut euch auf spannende Live-Multimedia-Vorträge, ausgesuchte Hersteller, Ausrüster und renommierte Reiseveranstalter.

KÄNGURU ist am 2. April als Partner vor Ort, denn wir sind Pate für die Reportage „Weltklasse - Die Welt als Klassenzimmer" von Annette und Malte Clavin. Das Thema passt zu uns, denn die beiden sind nicht nur Weltenbummler, sondern auch Eltern. Pünktlich vor dem Schulstart haben sie ihre zwei Töchter eingepackt und sind auf Reisen gegangen: 6 Monate Südostasien, 5 Monate Sri Lanka und 4 Monate Malaysia und Borneo. Davon berichten sie am 2. April um 11 Uhr in einer live vorgetragenen Foto- und Filmshow. Die ist mitreißende Inspirationsquelle und Mutmacher für all diejenigen, die von einer Familienauszeit träumen. Und alle anderen dürfen sich einfach auf beste Unterhaltung freuen.