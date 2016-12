Gesunde Zähne bei Kindern

Gebannt schauen die Kinder der Hasengruppe auf das überdimensional große Gebiss, das Dr. Angela Mertin (Name geändert) mit gebracht hat. Die Zahnärztin erklärt den Kindern, dass sie auch die Backenzähne ganz hinten im Mund putzen müssen. Jeder darf einmal die große Zahnbürste in die Hand nehmen und es am Modell ausprobieren. Danach redet Mertin mit den Kindern über Zucker und Karies. Es folgt eine Reihenuntersuchung, zum Schluss bekommt jeder ein Abzeichen – die Kinder der Hasengruppe sind stolz. Denn sie wissen jetzt, wie sie ihre Zähne gesund halten.

Kind aus Armutsfamilien sind besonders stark betroffen von Karies

Gruppenprophylaxe nennt man das. Fachleute besuchen Kitas und Schulen, untersuchen das Gebiss der Kinder , erklären den Kindern alles über Mundhygiene, zahngesunde Ernährung, Karies und Fluoride. Präventionsmaßnahmen, welche die Krankenkassen für alle Kinder zahlen und Zahnärzte und Prophylaxefachkräfte der regionalen Arbeitskreise für Jugendzahnpflege vor Ort umsetzen, berichtet Bettina Berg, Geschäftsführerin von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ). Der Verband erarbeitet grundsätzliche Konzepte und Inhalte, die bundesweit in der Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen eingesetzt werden.



Neben Gruppenprophylaxe sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Versiegelungen der Kauflächen Gründe, warum seit 1997 Karies bei Kindern deutlich abgenommen hat. Das stellte die vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie 2006 fest. Trotzdem sind laut des letzten Kölner Gesundheitsberichts Kinder aus Armutsfamilien nach wie vor besonders stark betroffen. Zahngesundheit ist also immer noch ein wichtiges Thema. Doch wie halten wir die Zähne unserer Kinder gesund? Und wie genau entsteht Karies eigentlich?

Alles beginnt mit weißen Flecken

Karies ist eine ansteckende Infektionskrankheit und wird von Mund zu Mund übertragen. Aus diesem Grund sollten Eltern von Anfang an darauf achten, nicht den Schnuller, Nuckel oder Löffel des Kindes abzulecken. Sonst übertragen sie nämlich Kariesbakterien auf ihr Kind.



Die Bakterien nehmen Zucker aus der Nahrung auf und wandeln ihn in Säure um. Die wiederum greift den Zahnschmelz an und löst Mineralien, beispielsweise Kalzium heraus. Meist bilden sich weiße Flecken auf der Zahnoberfläche. Dieses Stadium ist noch schmerzfrei. Mit fortschreitendem Befall verfärben sich die Flecken bräunlich. Wenn jetzt nichts unternommen wird, können schmerzhafte Entzündungen folgen.





Für gesunde Kinderzähne empfehlen Experten



• mindestens zwei Mal täglich Zähne putzen

• Anwendung von Fluoriden

• Zahngesunde Ernährung

• halbjährliche Vorsorgeuntersuchungen



Die Zeit und die Aufmerksamkeit sind eine Investition fürs Leben. Denn Kinder mit gesunden Milchzähnen bleiben erfahrungsgemäß lebenslang zahngesund.

Früh und richtig putzen

Doch wann geht es los mit dem Zähne putzen? „Ab dem Durchbruch des ersten Milchzahns zwei Mal täglich“, erklärt Bettina Berg von der DAJ. Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass Kinder erst im zweiten Lebensjahr der Zahnhygiene bedürfen, so die Geschäftsführerin. Für ganz kleine Kinder in den ersten zwei Lebensjahren empfiehlt sie eine Kinderzahnbürste oder ein Wattestäbchen mit einem dünnen Film fluoridhaltiger Kinderzahnpasta einmal täglich, nach dem zweiten Geburtstag zweimal täglich eine erbsengroße Menge. Eine spezielle Kinderzahncreme deshalb, weil diese geringere Menge Fluorid enthält. Die Kinder sollten dann so früh wie möglich das Zähneputzen selber üben. Zunächst entwickeln sie ein Gefühl für das Ritual. Ab dem Kindergartenalter putzen die Kinder dann immer bewusster.



Für die richtige Technik beim Putzen empfiehlt die DAJ das KAI-System:



• Auf den Kauflächen hin und her bürsten

• Auf den Außenseiten kreisend putzen

• Die Innenseiten auswischen



Das feinmotorische Geschick entwickelt sich mit zunehmendem Alter. „Aber bis ins frühe Grundschulalter sollten Eltern abends nachputzen“, betont die Geschäftsführerin der DAJ. Als Faustregel gilt: Wenn Kinder flüssig die Schreibschrift gelernt haben, haben sie die nötige Feinmotorik, um die Zähne richtig zu säubern. Gegen Ende des Gebisswechsels, also ungefähr ab der sechsten Klasse, sollten die Jugendlichen regelmäßig Zahnseide benutzen.

Fluorid macht die Zähne widerstandsfähig

Immer wieder umstritten ist das Thema Fluorid. Viele Kinderärzte empfehlen Fluorid-Tabletten, viele Zahnärzte fluoridierte Zahncremes. Am besten lassen sich Eltern von ihrem Zahnarzt, Kinderarzt oder Heilpraktiker beraten. Fluorid härtet auf jeden Fall nachweislich den Zahnschmelz und macht die Zähne widerstandsfähiger gegen Karies. Von Tabletten bei gleichzeitiger Anwendung von fluoridierter Zahnpasta raten Experten ab.

Zucker und Säure greifen den Zahnschmelz an

Doch nicht nur von außen, sondern auch von innen können wir unseren Zähnen Gutes tun. Das bedeutet: möglichst wenig Zucker. Denn den benötigen Kariesbakterien für ihre Vermehrung. Und damit ist nicht nur der übliche Haushaltszucker gemeint. Auch Milchzucker, Fruchtzucker und Traubenzucker bieten einen Nährboden. Viele Produkte bergen auch versteckten Zucker. 500 Gramm Ketchup enthalten beispielsweise umgerechnet etwa 33 Stücke Würfelzucker. Dabei spielt weniger die Menge, sondern vielmehr die Häufigkeit eine Rolle. Je öfter Kinder Süßes essen, desto höher ist somit ihr Risiko für Karies.



Sollten Eltern deshalb jetzt auf Süßstoffe und Zuckerersatzstoffe zurückgreifen? Berg hält das für kontraproduktiv, denn dann würden die Kinder eher noch an Süßes herangeführt. Bei zahngesunder Ernährung geht es gar nicht um absolute Zuckerabstinenz, sondern darum, dass Kinder (und Erwachsene) nicht pausenlos nach Süßen greifen. Zum Durst löschen sind Wasser oder ungesüßter Tee gut geeignet. Da braucht es keine gesüßten Getränke, so die DAJ-Geschäftsführerin. Und wenn die Lust nach Zucker ruft, kann frisches Obst den Schokoriegel ersetzen.



Wichtige Faustregeln:



• Auf eine ausgewogene und kauaktive Ernährung achten, z.B. rohes Gemüse und Obst für zwischendurch.

• Süßigkeiten ausnahmsweise und nicht über den Tag verteilt, z. B. als Nachtisch.

• Pausen zwischen den Mahlzeiten! Denn dann baut der Speichel Mineralstoffe in die Zähne ein (Remineralisierung) und spült Bakterien weg



Und welche Lebensmittel tun unseren Zähnen gut? Kalziumhaltige Produkte wie Brokkoli, Fenchel, Grünkohl, auch Milchprodukte und Milch in Maßen festigen die Zähne. Säuglinge decken ihren Kalziumbedarf mit der Muttermilch ab. Danach gilt laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:



• Ein bis drei Jahre: ein Glas Milch und eine Scheibe Käse pro Tag

• Vier bis sechs Jahre: 250 Gramm Naturjoghurt, eine Scheibe Käse und 180 Gramm Brokkoli pro Tag

Nuckelflaschenkaries – nach wie vor ein Problem

Laut der DAJ leiden je nach Region zwischen ca. 7 und 20 Prozent der Kinder unter 3 Jahren bereits an Karies. Ein besonders großes Problem ist die Nuckelflaschenkaries. Durch dauerhaftes Nuckeln an Flaschen mit zucker- und fruchtsäurehaltigen Getränken befällt die Karies typischerweise zunächst die oberen Frontzähne und breitet sich dann auf das Gebiss aus. Wird die Flasche dem Kind häufiger zum Eigengebrauch überlassen, zum Beispiel damit es sich beruhigt kann diese Gebisszerstörung sehr schnell gehen, berichtet Bettina Berg von der DAJ.



© st-fotograf - Fotolia.com

Für die Trinkflasche gilt deshalb:



• Auf Nuckelflaschen (beim gestillten Kind) möglichst ganz verzichten; ansonsten so früh wie möglich

• Nur Wasser oder ungesüßte Tees für Babys und Kleinkinder.

• Getrunken wird auf dem Arm oder Schoß; zum Einschlafen oder Rumlaufen wird die Flasche nicht genutzt

• sobald das Kind sitzen kann, lernt es aus dem offenen Becher zu trinken.



Übrigens gehört zu gesunden Zähnen auch ein rechtzeitiges Entwöhnen vom Schnuller, bestenfalls im zweiten Lebensjahr, da sonst Zahn- und Kieferfehlstellungen begünstigt werden.

Regelmäßige Kontrolle ab dem ersten Milchzahn

Und wann steht der erste Zahnarztbesuch an? Die DAJ empfiehlt den Zahnarztbesuch ab dem ersten Milchzahn. Und da Eltern Zahnschäden nicht immer von außen erkennen, sind sie mit halbjährigen Kontrolluntersuchungen auf der sicheren Seite. Mütter können auch zum eigenen Zahnarztbesuch das Kind mitnehmen und Fragen stellen. So entwickeln Kinder eine Routine und Selbstverständlichkeit für die Untersuchung. Es empfiehlt sich, nicht erst zum Zahnarzt zu gehen, wenn schon ein Problem vorliegt. Verläuft die erste Behandlung schmerzhaft, ist der Zahnarztbesuch für das Kind direkt negativ besetzt.

Prävention in Kitas und Schulen

Wenn Eltern all diese Ratschläge beherzigen, starten ihre Kinder wahrscheinlich langfristig mit gesunden Zähnen ins Leben. Doch wie ist den Kindern zu helfen, denen diese Ressourcen zuhause fehlen? Die AWO-Handreichung „Alle Kinder braucht das Land“ weist darauf hin, dass arme Kinder seltener zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und sich häufiger einseitig mit viel Süßigkeiten und Fast Food ernähren. Die DAJ setzt auf eine engmaschige Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen. Wichtig ist, dass Prophylaxe-Fachleute und pädagogisches Personal Hand in Hand arbeiten, sagt Berg. Durch konsequente Maßnahmen wie zahngesundes Frühstück, zuckerfreien Vormittag, regelmäßiges Zähneputzen in der Kita und natürlich Elternberatung haben auch gefährdete Kinder die Chance auf gesunde Zähne. Besonders jetzt, da zunehmend mehr unter Dreijährige in Kitas gehen, gewinnt das Thema Prävention in der Kita an Bedeutung. Chancengleichheit also auch in Sachen Zahngesundheit!



