Gesangstalente gesucht!

Der KölnerKinderUni-Chor wurde 2012 gegründet und rund 30 Sängerinnen und Sänger im Alter von 8 bis 15 Jahren sind seither mit Begeisterung dabei. In den wöchentlichen Chorproben erarbeiten die Kinder Musik unterschiedlicher Genres, Gattungen und Epochen. Das Repertoire umfasst neben bekannter Kinderchorliteratur auch moderne Musik, Improvisationen sowie Uraufführungen und Musiktheater. Zusätzlich erhalten die jungen Choristen wöchentliche Stimmbildung von erfahrenen Gesangspädagogen.

Für das Vorsingen müsst ihr nichts vorbereiten. Kinder mit musikalischer Vorbildung können aber bereits erarbeitete Stücke mitbringen.

Erwartet wird neben dem musikalischen Interesse des Kindes eine regelmäßige und zuverlässige Teilnahme an Proben, Seminaren und Auftritten. Außerdem werden Eltern gebraucht, die sich für die Belange des Chores einsetzen und den Chor in seiner Arbeit unterstützen.





In der ZDF Heute Show gastierte der Chor unter dem Pseudonym "Duisburger Hartz 4 Spatzen" in einem satirischen Beitrag zur Bildungsgleichheit in Deutschland.