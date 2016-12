Ob in einem Haus mit einzelnen Wohnungen oder in einer nachbarschaftlichen Siedlungsgemeinschaft: Immer mehr Menschen entscheiden sich für gemeinschaftliches Wohnen. Ältere können so selbstständig in den eigenen vier Wänden leben ohne allein zu sein.

Vom Konzept bis zum fertigen Haus

Als Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Wohn- und Hausgemeinschaften steht Neues Wohnen im Alter e.V. zur Unterstützung in allen wichtigen Schritten eines Wohnprojekts zur Verfügung. Der Verein organisiert Tagungen und Fachvorträge und legt Wert auf Bildung und Pflege von Netzwerken zwischen Politik, Wohlfahrtsverbänden und Medien.

Für konkrete Vorhaben hilft er sowohl bei der Konzeptentwicklung der Wohnprojekte, als auch bei der Wohnraumbeschaffung. Auch die Kommunikation mit Bauträgern, Vermietern, Architekten und den für das Wohnwesen zuständigen Stellen der Stadt soll dank Neues Wohnen im Alter e.V. keine Hürde für Freunde gemeinschaftlichen Wohnens sein.

Wohnbörse für jung und alt

Auf seiner Internetseite pflegt der Verein eine Wohnbörse für alle, die am Wohnen in Gemeinschaft interessiert sind. Hier informiert er über bestehende und geplante Wohngruppen. Mehrgenerationenprojekte wie „Lebensräume in Balance“ fördern bewusst das Miteinander von Älteren und Jüngeren. Der Anbieter sucht nach jungen Familien, genau wie „Solemio“, ein Projekt, das besonders Familien mit Kindern willkommen heißt.

Welche Personengruppen in den vorgestellten Wohngruppen genau gesucht werden, ist dank einfacher, visueller Markierungen zudem schnell ersichtlich und erleichtert die Suche nach einer Zukunft im Gemeinschaftswohnprojekt.

Robin Schröder, Mai 2016