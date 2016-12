Geld guten Gewissens anlegen

Wenn ich mir vorstelle, dass die Bank mit dem Geld meines Sohnes irgendwo auf der Welt Kinderarbeit ermöglicht, wird mir ganz schlecht.“ Imke Korus bekommt bald ihr erstes Kind. Sie will ein Sparbuch eröffnen, um jeden Monat 20 Euro einzuzahlen. „Das ist ein Betrag, den wir gut erübrigen können. Auch wenn die Zinsen zur Zeit schlecht sind, wird sich über die Jahre einiges ansammeln“, sagt die Textildesignerin. Doch sie möchte wissen, was mit dem Geld ihres Kindes geschieht: Menschenrechtsverletzungen, Gentechnologie, Atomenergie und Rüstung sollen damit nicht finanziert werden. Stattdessen Energieträger wie Sonne, Wind und Wasser, biologische Nahrungsmittel, umweltschonende Verkehrsprojekte, Gesundheit und Kultur.

Waldinvestments brauchen Zeit

Auf dem Finanzmarkt tut sich was. Zwar sind die Großbanken bei nachhaltigen Geldanlagen noch recht zurückhaltend. Doch private Investoren haben erkannt, dass viele Sparer und Anleger sich fragen: „Was macht eigentlich mein Geld?“ Vor allem Frauen, die Gruppe der 25- bis 40-Jährigen und die Großelterngeneration machen den Trend aus.

Geld, das in nachhaltige Projekte investiert wird, kann gute Zinsen bringen. Beispiel Waldwirtschaft: Die Nachfrage nach Holz und Papier steigt auf der ganzen Welt, gleichzeitig nehmen die Waldflächen ab und vielen Staaten fehlt das Geld, um ihre Wälder zu schützen. Ein ideales Feld für Privatpersonen, die Wälder nachhaltig aufforsten und davon profitieren möchten. Das beginnt beim Baum als Geschenk und geht bis zum Anteil an einer frisch aufgeforsteten Weide in Panama oder Vietnam.

Allerdings gibt es bei einem Waldinvestment nicht wie bei einem Sparbuch einmal jährlich Zinsen. Denn die Bäume benötigen Zeit, um zu wachsen. Der Großteil des Gewinns wird erst zur Ernte ausgeschüttet. Das kann 15 bis 25 Jahre dauern.

Es ist nicht alles grün, was glänzt

Doch sollten Anleger sich vor der Auswahl des Investors gut informieren. „Glaubt man den meisten Werbeprospekten, werden durch Waldinvestments natürliche und artenreiche Wälder geschaffen. Wie die Fallstudien zeigten, gibt es hier großen Verbesserungsbedarf.“ So lautet ein Ergebnis einer Studie der Bonner Tropenwaldstiftung OroVerde und des Global Nature Fund. Auch die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentrale Bremen, die 46 ethisch-ökologische Investmentfonds untersucht haben, kommen zu dem Ergebnis: Nicht alle Angebote, die sich nachhaltig nennen, sind dies tatsächlich. „Dennoch steckt in nachhaltigen Geldanlagen eine Superchance, um Positives zu bewirken und eine soziale, ökologische und wirtschaftliche Rendite zu erzielen“, sagt Torsten Klimpel von OroVerde. Er empfieht Anlegern, Risiken zu prüfen und auf Transparenz zu achten.

Ursula Katthöfer, Oktober 2015