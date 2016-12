Gegen Gewalt in der Partnerschaft

Sie sollen ein Liebesbeweis sein, kein Freifahrtschein für Gewalt, Kontrolle oder Zwänge jeglicher Art. Die Kölner Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke erfreuen sich überregionaler Bekanntheit. Viele Paare befestigen dort bunte Schlösser zur Besiegelung ihrer Liebe. Doch was, wenn manche Geschichten hinter diesen Schlössern eher von Gewalt statt von Liebe erzählen? Da etwa jede vierte Frau in Deutschland bereits Gewalt in der Partnerschaft erlebt hat, ist dieses Szenario nicht unwahrscheinlich.

Plakate sollen zum Nachdenken anregen © BAFzA

Was kann man tun?

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen" ist rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Mehr als 60 Beraterinnen informieren und beraten betroffene Frauen oder deren Angehörige und Freunde. Und das völlig kostenlos, anonym, in 15 verschiedenen Sprachen sowie in Deutscher Gebärdensprache.

Lea Bindl, Juli 2016