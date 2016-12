Gebären ohne Schmerzen?

„PRESSEN! Sie müssen weiter PRESSEN, nicht aufhören!!!“, schreit der Arzt Bettina (34) an. Vor Schmerzen erkennt sie kaum noch sein Gesicht, geschweige denn irgendetwas anderes in diesem Entbindungszimmer. Bettina liegt seit 25 Stunden in den Wehen – unermessliche Schmerzen, die sie auch Jahre später in ihrem Ausmaß nicht zu beschreiben vermag. Sie sind ihr so nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass sie für immer ein zweites Kind ausschließt. Und sie ist kein Einzelfall. Bei manch einer Frau führt ein traumatisches Geburtserlebnis zu dem Entschluss, es bei einem Kind zu belassen. Das bestätigt gerade eine Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock. Neben Stress und gesundheitlichen Komplikationen bei den Müttern – so heißt es in der Studie – können auch Schmerzen bei der Geburt zu der Entscheidung führen, sich diesen nicht noch einmal auszusetzen.

Der Natürlichkeit beraubt

Wann und warum ist eigentlich die natürlichste Sache der Welt zu solch einer großen und schmerzhaften Angelegenheit geworden? Schwangere erzählen, dass die Klinikatmosphäre – das gleißende Licht, die sterile Umgebung, wechselnde Ärzte und Hebammen – sie stark verunsichert hätten. Manch eine Schwangere fühlt sich beim Betreten des Krankenhauses ihrer Selbstbestimmung beraubt. Andere fühlen sich krank.

Bettinas Freundin Jule hat während ihrer Entbindung ein ähnliches Geburtstrauma erlebt, allerdings brachte sie das nicht von einem weiteren Wunschkind ab. Sie beschloss jedoch, sich beim nächsten Mal besser vorzubereiten. Von ihrer Hebamme bekam sie den Tipp, einen geburtsvorbereitenden Hypnobirthing-Kurs zu belegen. Das war das erste Mal, dass sie etwas von „Hypnobirthing“ hörte. Auf den entsprechenden Webseiten, über die sie sich informierte, las sie folgende Sätze: „Zusammen mit ihrem Geburtspartner erfährt die Mutter die Geburt als ein freudvolles, einfaches, oftmals schmerzfreies Ereignis. So wird die Geburt zu einer naturnahen, sehr positiven Erfahrung.“ Jule entschied, dass sie genau das erleben wollte. Alles war besser, als noch einmal diese Schmerzen zu haben.

Hypnobirthing in den Anfängen

Der englische Gynäkologe Grantly Dick-Read (1890 bis 1959) war davon überzeugt, dass Schmerzen unter der Geburt anders zu lindern sein müssten als mit Narkotika. Er dokumentierte jede Geburt und veröffentlichte im Jahr 1933 sein Buch „Die natürliche Geburt“. In diesem beschreibt er, dass Angst und Unwissenheit die schlimmsten Feinde der natürlichen Entbindung seien. Seiner Meinung nach ist eine Geburt kein Schmerz, sondern Arbeit. Er vermeidet negativ besetzte Wörter wie Wehen oder Schmerzen und spricht stattdessen vom „Muskelgefühl der Gebärmutter“.

„Wir wollen nicht nur einen angenehmen Geburtsverlauf erreichen, ohne Risiken für Mutter und Kind; wir müssen noch weiter gehen. Wir müssen begreifen, dass die Geburt eines Kindes nicht nur eine körperliche, sondern ganz grundlegend eine ebenso spirituelle Leistung ist ... Die Geburt eines Kindes ist die unübertreffbare Vollendung menschlicher Liebe.“

