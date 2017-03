Für besseres Kita- und Schulessen

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft möchte Eltern, Pädagogen sowie Kita- und Schulleitungen durch sogenannte „Service-Boxen" dabei unterstützen, sich für eine bessere Mittagsverpflegung und mehr Ernährungsbildung in der Schule und Kita stark zu machen.

Mit zahlreichen, gebündelten Materialien der Kampagne „Macht Dampf!- Für gutes Essen in Kita und Schule" haben Interessierte die wichtigsten Tipps sofort und übersichtlich auf einen Blick. So befinden sich in einer Box beispielsweise ein Essenskalender, der Qualitäts-Checks, Broschüren, Poster und vieles mehr.

Interessierte können die Boxen in je einer Version für Schulen und Kitas kostenlos auf der Seite der Kampagne "Macht Dampf" oder des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft - solange der Vorrat reicht - bestellen.

Golrokh Esmaili, März 2017