Frisch vom Acker

Bauerngut Schiefelbusch

53797 Lohmar, Schiefelbusch 3, Tel. 02205 – 835 54, www.bauerngut-schiefelbusch.de

Obst, Gemüse, Kartoffeln, Milchprodukte, Fleisch, Nudeln, Wein, Öl und mehr.



Beller Hof

50858 Köln-Marsdorf, Horbellerstr. 48, Tel. 02234 – 122 11,

Spargel, Erbeeren, Kirschen etc. Weiterer Hofladen in Köln-Wesseling.



Biohof Bursch

53332 Bornheim-Waldorf, Weidenpeschweg 31, Tel. 02227 – 919 90,

Obst und Gemüse in demeter-Qualität.



BioBauerPalm

53332 Bornheim, Bornheimer Straße 30, Tel. 02222 – 818 87,

Naturkostprodukte in Bio-Qualität mit dem Schwerpunkt Obst und Gemüse. Daneben Vollkornbrote, Milchprodukte, Fleisch etc.



Bioland Apfelbacher

53332 Bornheim, Tombergstraße 1, Tel. 02222 – 927 16 16,

Gemüse, Obst, Milchprodukte, Säfte, Wein etc. Bietet auch ein Gemüse-Abo an.



Bongartzhof

51061 Köln-Flittard, Hubertusstraße 1, Tel. 0221 – 66 37 01,

Obst, Gemüse, Eier, Milch, Eifeler Wurstwaren, Kartoffeln, Nudeln, Brot, etc.



Der Kölner Bio-Bauer

51105 Köln-Poll, Poll-Vingster-Strasse 215,Tel. 0221 – 83 85 37,

Gemüse, Obst, Käse, Nudeln etc. Eier vom eigenen Geflügelhof mit Freilandhaltung.



Dom Spargel ...

... mit 13 Verkaufsstellen im Kölner Stadtgebiet. Unter anderem in Köln-Meschenich, Köln-Fischenich, Hürth-Stotzheim, Köln-Hahnwald, Köln-Sürth. Hier geht es zu einer GoogleMap mit den Standorten.

Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Rhabarber, Pfingsrosen, etc.



Gemüsehof Steiger

53332 Bornheim, Dahlienstr. 100, Tel. 02227 4343,

Gemüsehof mit Freilandlegehennen. Im Hofladen gibt es Spargel, Erdbeeren, Salate etc.



Gerd Fuchs und Sohn

Kasselberger Weg 157, 50769 Köln, Tel. 0221 - 708 79 27,



Gut Clarenhof

50226 Frechen, Gut Clarenhof 1, Tel. 02234 – 95 96 20,

Stoppelgans, Hühner, Obst, Gemüse, Käse, Kartoffeln, Nudeln, Brot und Bio-Produkte. Hofladen in Köln-Ehrenfeld und in Frechen.



Haus Bollheim

53909 Zülpich-Oberelvenich, Bollheimer Straße, Tel. 02252 – 95 03 20,

Lebensmittel aus bio-dynamischem Landanbau, darunter Käse aus der Hofkäserei, Obst, Gemüse, Brot aus der eigenen Bäckerei, Eier, Fleisch, Wurst etc.



Heinenhof

50259 Pulheim-Orr, Tel. 02238 – 67 33,

Eier, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Bio-Brot, Geflügel, Charolais-Rindfleisch von Orrer Weiden, Milch, Käse.



Hofladen Schumacher

50767 Köln-Pesch, Escher Straße 29, Tel. 02235 – 726 79,

Selbstangebaute Äpfel, Erdbeeren, Kürbisse, Spargel.



Hofladen Widdersdorf

50859 Köln-Widdersdorf, Freimersdorfer Weg. Tel. 0221 – 58 98 06 57,

Wilddelikatessen, Geflügel vom Hof, Feinkost etc. Passende Rezeptideen auf der Website.



Hof Steinbüchel

53340 Meckenheim, Gerhard-Boeden-Str. 1, Tel. 0176 – 97 57 52 03,

Gemüse, Obst, Wein, Essig, Säfte, Milchprodukte etc.



Krewelshof

53797 Lohmar, Krewelshof 1/”an der Burg Sülz 1”, Tel. 02205 – 89 77 06,

Spielscheune und Park mit Angeboten für Kinder. Außerdem organisierte Kindergeburtstage und Hofmarkt mit Produkten aus der eigenen Käserei.



Spargelhof Saß

Isarstr. 13, 53332 Bornheim-Uedorf,



Spargel- und Erdbeerhof Wermes

51143 Köln-Zündorf, Wahner Str. 100, Tel. 02203 – 827 24,

Spargel von Mitte April bis Ende Juni. Außerdem Erdbeeren, Kartoffeln, Gemüse und Wein.