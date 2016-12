Frisch und urtümlich

Dieses Bewusstsein schulen viele Höfe auch schon bei Kindern – durch Führungen, Workshops und Naturerlebnisse. KÄNGURU verschafft einen Überblick über Hofläden sowie Erlebnisbauernhöfe und beweist: Auch in Köln hätten Lisa und Inga aus Bullerbü ihren Ring Bratwurst bekommen – fast so wie im Kaufmannsladen.

Doch. Auch mitten im Großstadtrummel kann man mit Kindern kleine Inseln entdecken, in denen die Zeit scheinbar stehen geblieben ist: Hofläden zum Beispiel. Und das, was es dort zu kaufen gibt, schmeckt oft auch noch besonders gut. Denn frisches Obst und Gemüse aus der Region muss keine langen Transportwege zurücklegen, bis es auf unserem Teller landet. Das schont nicht nur Nährstoffe und Umwelt, sondern kurbelt auch die Wirtschaft vor Ort an. Und wenn der Spargel oder das Kotelett vom Hof um die Ecke stammt, dann bekommt das Gericht doch gleich einen ganz anderen Wert.

Einen Ring Bratwurst von der besten!“ Das schmetterten Astrid Lindgrens bekannte Kinderbuchfiguren Lisa und Inga aus Bullerbü, als sie sich auf dem Weg zum Kaufmannsladen zum Zeitvertreib ein Lied ausdachten. Ob den beiden das Einkaufen hier und heute auch noch so viel Spaß machen würde? Wo verpackte Massenware über Fließbänder strömt und das Eintüten und Bezahlen an der Kasse nicht schnell genug gehen kann. Wo Supermärkte sogar Fernseher für Kinder aufstellen!

Service Hofläden & Erlebnisbauernhöfe

KÖLN

Beller Hof

Horbellerstr. 48 , 50858 Köln-Marsdorf, Tel. 02234 – 122 11

Spargel, Erbeeren, Kirschen etc.

Weiterer Hofladen in Köln-Wesseling.

Bongartzhof

Hubertusstr. 1, 51061 Köln-Flittard

Tel. 0221 – 66 37 01

Obst, Gemüse, Eier, Milch, Eifeler Wurstwaren, Kartoffeln, Nudeln, Brot, etc. Besonderes Highlight: Brotbackmischungen, Kräuter können selbst geschnitten werden.

Der Kölner Bio-Bauer

Poll-Vingster-Str. 215

51105 Köln-Poll

Tel. 0221 – 83 85 37

Gemüse, Obst, Käse, Nudeln etc. Eier vom eigenen Geflügelhof mit Freilandhaltung. Beliefert Kindergärten im Raum Köln-Bonn.

Gut Clarenhof

Gut Clarenhof 1

50226 Frechen

Tel. 02234 – 95 96 20

Stoppelgans, Hühner, Obst, Gemüse, Käse, Kartoffeln, Nudeln, Brot und Bio-Produkte. Hofladen in Köln-Ehrenfeld und in Frechen mit Mini-Golf-Anlage.

Heinenhof

50259 Pulheim-Orr

Tel. 02238 – 67 33

Eier, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Bio-Brot, Geflügel, Charolais-Rindfleisch von Orrer Weiden, Milch, Käse etc. Rezeptideen auf der Website.

Hofladen Schumacher

Escher Str. 29

50767 Köln-Pesch

Tel. 02235 – 726 79

Selbstangebaute Äpfel, Erdbeeren, Kürbisse, Spargel etc. Haustiere vor Ort versüßen Kindern den Besuch.

Hofladen Widdersdorf

Freimersdorfer Weg

50859 Köln-Widdersdorf

Tel. 0221 – 58 98 06 57

Wilddelikatessen, Geflügel vom Hof, Feinkost etc. Passende Rezeptideen auf der Website.

Spargel- und Erdbeerhof

Wermes

Wahner Str. 100, 51143 Köln-Zündorf

Tel. 02203 – 827 24

Spargel von Mitte April bis Ende Juni. Außerdem Erdbeeren, Kartoffeln, Gemüse und Wein.

UMLAND

Bauerngut Schiefelbusch

Schiefelbusch 3, 53797 Lohmar

Tel. 02205 – 835 54

Milchprodukte, Fleisch, Obst, Gemüse, Kartoffeln, Nudeln, Wein, Öl etc.

Bauernland

Niederweg 65

50374 Erftstadt-Friesheim

Tel. 02235 – 95 22 01

Verschiedene Nudelsorten in Bio-Qualität, Essig, Öl, Konfitüren und Gelees, Eierlikör und andere Spezialitäten.

Biohof Bursch

Weidenpeschweg 31

53332 Bornheim-Waldorf

Tel. 02227 – 919 90

Obst, Gemüse, Pesto, Pasta, Wein etc. Mitglied bei Demeter und verschiedenen Lieferserdiensten. Beliefert auch Kitas und Schulen.

BioBauerPalm

Bornheimer Str. 30, 53332 Bornheim

Tel. 02222 – 818 87

Naturkostprodukte in Bio-Qualität mit dem Schwerpunkt Obst und Gemüse. Daneben Vollkornbrote, Milchprodukte, Fleisch etc.



Bioland Apfelbacher

Tombergstr. 1, 53332 Bornheim

Tel. 02222 – 927 16 16

Gemüse, Obst, Milchprodukte, Säfte, Wein etc. Bietet auch ein Gemüse-Abo an. Bienenfest am 26. April.

Gemüsehof Steiger

Dahlienstr. 100, 53332 Bornheim

Tel. 02227 – 43 43

Gemüsehof mit Freilandlegehennen. Im Hofladen gibt es Spargel, Erdbeeren, Salate etc. Am 1. und

2. April können Kinder in der Osterhasenwerkstatt kreativ werden.

Haus Bollheim

Bollheimer Straße

53909 Zülpich-Oberelvenich

Tel. 02252 – 95 03 20

Lebensmittel aus bio-dynamischem Landanbau, darunter Käse aus der Hofkäserei, Obst, Gemüse, Brot aus der eigenen Bäckerei, Eier, Fleisch, Wurst etc. Bietet ein Abo über einen Lieferdienst an.

Hof Steinbüchel

Gerhard-Boeden-Str. 1

53340 Meckenheim

Tel. 0176 – 97 57 52 03

Gemüse, Obst, Wein, Essig, Säfte, Milchprodukte etc. Hofcafé „Landlust“ lädt zum Verweilen ein.

Neuer Hof

Stockheimer Landstr. 171

52351 Düren

Tel. 02421 – 693 01 21

Brot, Fleisch, Eier, Milchprodukte, Obst, Gemüse und Kartoffeln aus eigener Erzeugung. Mitglied bei Demeter.

Schäferhof

Rehbergstr. 63

51709 Marienheide-Scharde

Tel. 02264 – 15 85

Käse, Frischkäse und Joghurt. Milch wird am Hof ausgegeben.

Schloss Türnich

Nussbaumalle

50169 Kerpen

Tel. 02237 – 97 46 91

Obst aus dem eigenen Demeter-Park. Parklandschaft und Hofcafé laden zum Verweilen ein.

Angebote für Kinder

Balsamhof

Oberstr. 23

51766 Engelskirchen-Hollenberg Tel. 02263 – 903 81 60

Geführte Wanderungen mit Lamas für Kindergärten, Schulen und als Therapieangebot. Verkauf von Produkten aus Lamawolle im eigenen Hofladen.

Dreimühlenhof

Im Schlund 5

53894 Mechernich-Dreimühlen

Tel. 02484 – 50 63 88

Urlaub auf dem Bauernhof, Streichelzoo und mehr.

Erlebniswelt Bauernhof Margot &

Hans Döpper

Zur Linde 38–41, 51515 Kürten

Tel. 02207 – 91 21 60

Erlebnisse auf dem Bauernhof, ökologische Schatzsuchen in die umliegende Natur, Kindergeburtstage, Gartencafé.

Gertrudenhof

Lortzingstr. 160

50354 Hürth–Hermülheim

Tel. 02233 – 72 81

Bauernladen und Bildungsangebote für Kindergärten sowie Schüler von 6 bis 20 Jahren. Außerdem Kindergeburtstage und Ferienfreizeiten. Ausgezeichnet von der UNESCO als „offizielles Projekt der Weltdekade für nachhaltige Bildung“.

Klefhof

Klefhaus 10, 51491 Overath

Tel. 02207 – 70 66 85

Hofführungen für Kitas und Schulen, Woll-Workshops, Ferien-angebote, Kindergeburtstage und Familientage. Verkauf eigener Produkte zu festen Terminen.



Krewelshof

Krewelshof 1, 53797 Lohmar

Tel. 02205 – 89 77 06

Spielscheune und Park mit Angeboten für Kinder. Außerdem organisierte Kindergeburtstage und Hofmarkt mit Produkten aus der eigenen Käserei.

Selber ernten

meine Ernte

Standorte in Köln, Leverkusen, Bornheim, Hürth und Bonn

Mein Gemüseacker

Stüttgenweg 2, 50935 Köln

Tel. 0178 – 609 43 70

Mein Gemüsegärtchen

Zwischen Pulheim und Stommeln

an der Venloer Straße