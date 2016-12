Fridolino op Tour

Der Pänz Verlag hat ein weiteres tolles Projekt herausgebracht: Fridolino in Köln ist ein wunderbares informatives Köln-Hörspiel für Kindergarten- und Grundschulkinder auf CD. Wilfried Schmickler erzählt die Geschichte vom Esel Fridolino, der durch Zufall am Kölner Hauptbahnhof landet. Er ist fremd und niemand versteht seine Sprache. Fremdenführerfliege Frieda Fliege vom Friesenplatz nimmt sich seiner an und zeigt ihm ihre geliebte Stadt. Hilft sie ihm auch den Weg nach Hause zu finden? Oder möchte er am Ende gar nicht mehr weg?

Mit Spaß durch die City

Kinder ab 5 Jahren haben Spaß bei den Abenteuern von Fridolino in Köln und erfahren dabei viel über die Stadt am Rhein. Themen sind unter anderem die heiligen drei Könige, Stadtpatronin Ursula und das Stadt-Wappen, die Heinzelmännchen von Köln und natürlich der 1. FC Köln – der wird am Ende sogar deutscher Meister! Dazu gibt´s sieben ganz frische & von Eki Maas toll produzierte neue Köln-Lieder für Kinder.



Im Mai gehen die 3 Schauspieler des Engel&Esel-Ensembles auf Lesetour: „Fridolino im Veedel“ zeigt in fünf Buchhandlungen mit gutem Kindersortiment einen kostenlosen halbstündigen Ausschnitt aus dem Hörspiel mit Musik. Das wird bestimmt ein toller Spaß!



Fr, 8. Mai, 15h, Der RABE Bensberg, Schloßstrasse 76, 51429 Bergisch-Gladbach / Bensberg

Sa, 9. Mai, 11h, Der RABE Köln, Dürener Str. 225, 50931 Köln-Lindenthal



Fr, 29. Mai, 15h, Kinderbuchladen Knirps & Riese, Gutenbergstraße 30, 50823 Köln-Ehrenfeld



Sa, 30. Mai, 11h, Kinderbuchhandlung Berre176, Berrenrather Strasse 176, 50937 Köln-Sülz



Sa, 30. Mai, 16h, Buchhandlung Blücherstraße, Blücherstraße 3, 50733 Köln, Nippes