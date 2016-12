Fremdsprachen in Kitas

Mittlerweile gibt es sie fast in jedem Kölner Stadtteil: zweisprachige Kitas. Vereinzelt sind sogar dreisprachige Häuser zu finden. Die Kölner Kindergartenlandschaft reagiert damit auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Denn mittlerweile hat fast jede dritte Familie in Deutschland ausländische Wurzeln. Dass Europa zusammenwächst, ist nicht neu. Deshalb haben EU-Politiker vor über zehn Jahren beschlossen, dass jeder Bürger Europas von frühester Kindheit an zwei Fremdsprachen lernen.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl zweisprachiger Kitas in Deutschland verdreifacht. Ihr bundesweiter Anteil von zwei Prozent ist jedoch immer noch vergleichsweise gering. Was in Ländern wie Kanada oder Finnland normal ist, wird in der Bundesrepublik somit erst erprobt. Bilinguale Kitas sind für viele Eltern Neuland und werfen Fragen auf: Wie sieht gute mehrsprachige Erziehung aus? Und inwiefern profitiert das eigene Kind von dem Angebot? Dazu gibt es in Deutschland bisher vor allem Erfahrungswerte aus zweisprachigen Familien.

Von Muttersprachlern im Alltag lernen

„Grundsätzlich ist Mehrsprachigkeit innerhalb der Familie ein Geschenk“, sagt Cordula Winterholler vom Bundesverband für Logopädie. „Mehrsprachigkeit ist die Zukunft, Einsprachigkeit ist gar nicht die Regel.“ Allerdings sind Spielregeln zu beachten: Nach dem heutigen Stand der Forschung sollte jeder Elternteil konsequent in seiner Muttersprache sprechen. Nur dann kann das Kind die verschiedenen Regelsysteme getrennt voneinander lernen, ohne sie zu vermischen.

Kindertagesstätten sind kein familiäres Angebot, sondern ein Zusatzangebot. Hier versucht man die Prinzipien aus mehrsprachigen Familien zu übertragen, um möglichst natürliche Lernbedingungen zu schaffen. „Spielerische und situative Angebote im Alltag machen Sinn“, so die Logopädin. Das können Lieder sein oder Alltagsfloskeln in wiederkehrenden Situationen wie bei Begrüßungen oder während des Frühstücks.

Als erfolgreichste Sprachlernmethode gilt derzeit die „Immersion“, was so viel wie „Eintauchen“ bedeutet. Seit den 1960er Jahren bestätigen Studien in Kanada, wo Französisch und Englisch gleichberechtigte Amtssprachen sind, den Nutzen dieses Ansatzes. Immersion gelingt am besten, wenn „Native Speaker“ in der Kita konsequent ihre Muttersprache sprechen. So lernen die Kinder die neue Sprache ganz natürlich. Voraussetzung ist, dass das Kind die neue Sprache oft, regelmäßig und in konkreten Situationen erlebt.

Wiedererkennungswert im Alltag

Und genau da liegt der Knackpunkt, der Eltern bei der Entscheidung für oder gegen eine zwei- oder mehrsprachige Kita helfen kann: der Wiedererkennungswert. „Kinder lernen Sprache, weil sie mit ihrem Umfeld kommunizieren möchten. Sie möchten sich mitteilen, Teil einer Gemeinschaft sein“, erklärt Logopädin Winterholler. „Wenn sie Sprachangebote in ihrem Alltag nicht wiederfinden, dann werden diese nicht bestärkt. Sie bleiben ein ‚add-on’ ohne emotionalen Wiedererkennungswert.“ Gibt es aber eine Verknüpfung zum persönlichen Leben des Kindes, hat die neue Sprache eine höhere Wertigkeit.

Was könnte eine solche Verknüpfung sein? Das Kind besucht eine deutsch-englische Kindergartengruppe, die Familie verbringt regelmäßig den Sommerurlaub in England und beteiligt sich dort später an einem Schüleraustausch. Eigentlich bedeutet das doch, dass nicht nur das Kind, sondern die ganze Familie gemeinsam über den eigenen Tellerrand in die neue Sprache und Kultur blicken sollte. Nur so können Kinder die Fremdsprache wirklich leben und werden sie auch mit Neugier immer weiter erforschen.

Anja Tischer, Mai 2015