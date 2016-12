Freiheit statt Stundenplan

„Guten Morgen, Lars*! Aufstehen!“ Mutter Silke kommt fröhlich ins Kinderzimmer. Lars schläft noch tief und fest. „Aufstehen! Du musst in die Schule!“, versucht sie ihn zu ermuntern. Lars ist noch müde um 6.30 Uhr. Seine Mutter ermahnt ihn, nun aufzustehen, er werde sonst zu spät kommen. Zu spät möchte Lars aber auf keinen Fall kommen. Er quält sich aus dem Bett und zieht sich langsam an.

Am Frühstückstisch sieht er blass und lustlos aus. „Mir geht es nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Und Kopfschmerzen. Kann ich Zuhause bleiben?“ kommt es kläglich aus ihm heraus. Silke verzweifelt: „Aber du musst doch in die Schule. Bauchschmerzen? Kopfschmerzen? Schon wieder?“. Oft schon hat sie ihren Sohn mit schlechtem Gewissen trotzdem in die Schule geschickt. Doch am Nachmittag sieht er dann immer blass und sehr müde aus. Sind die Kopf- und Bauchschmerzen ein Alarmsignal? Können die Eltern ihr Kind in die Schule zwingen? Eine Lösung muss her.

Nicht jedes Kind passt in die Schule

Anna kann Ähnliches berichten: „Unsere Tochter Johanna hat sich in der Schule nicht wohl gefühlt. Die Klasse war zu groß für sie. Es gab keine Rückzugsmöglichkeiten. In der Schule war sie unaufmerksam und hat in ihre Hefte gemalt. Zuhause mussten wir dann am Nachmittag noch lernen.“. Ein gutes Jahr hält die Familie aus. Anna erinnert sich: „Johanna hatte oft Kopfschmerzen und war sehr angespannt, wenn sie aus der Schule kam. Als sie schließlich anfing zu weinen, war uns klar, dass wir handeln mussten.“

Johanna wollte nicht mehr zur Schule gehen. Das Problem ist nur, dass es in Deutschland keine Alternative zur Schule gibt. Die Schulpflicht ist gesetzlich festgelegt. Die Familie beschließt, auszuwandern. In allen Nachbarländern Deutschlands ist Heimunterricht oder selbstbestimmtes Lernen gesetzlich erlaubt. In Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Italien, der Schweiz (teilweise), Frankreich und Großbritannien gibt es diese Alternative zum Schulbesuch. Es besteht keine Schulpflicht, dafür aber eine Bildungspflicht – und ein Recht auf Bildung.

Heimunterricht fern der Heimat

Anna und ihre Familie wohnten bis vor zwei Jahren noch in der Nähe von Köln. Die Familie ist dann nach Belgien ausgewandert. Dort gibt es die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG). Heimunterricht ist erlaubt und durch die Nähe zum alten Heimatort, kann Vater Jörg freiberuflich weiter arbeiten. Ein hoher Preis, den die Familie für die Bildungsfreiheit ihrer Kinder bezahlt.

Johanna ist inzwischen 15 Jahre alt und auch Sohn Tim (11) besucht keine Schule mehr. „Der Kontakt zu den alten Freunden ist weniger geworden. Viele Freunde haben die Kinder in Belgien noch nicht gefunden. Die meisten besuchen die Schule", berichtet Anna. „Aber es gibt einige Familien, die aus Deutschland zugewandert sind, um hier im deutschsprachigen Gebiet der Schulpflicht zu entgehen.“ Anna ist zu Hause und gestaltet den Unterricht. Sie orientiert sich an dem belgischen Curriculum und richtet sich nach den Interessen von Johanna und Tim.

Viele Ausflüge zu außerschulischen Lernorten organisieren die Familien gemeinsam. So können die oft alleine lernenden Kinder zusammenkommen. Die Teenagerin Johanna lernt gerne über das Internet. Dort lassen sich viele Videos zu den unterschiedlichsten Themen finden. Im Turn- und Pfadfinderverein knüpfen die Kinder Kontakte zu Gleichaltrigen im Dorf. Oft geht die Familie in die Bibliothek und findet dort Lernmaterialien. Regelmäßig besuchen sie die alte Heimat. Anna und Jörg versuchen, ihre Kinder dort zu fördern, wo deren Interessen liegen.

Freie Bildung sieht die Welt als Klassenzimmer

Steffi und ihr Sohn Julian haben Glück gehabt. Steffi erinnert sich: „Als Julian ins Grundschulalter kam, sind wir nach Kanada gezogen. Dort haben mein Mann und ich Julian nicht in der Schule angemeldet. Er hat sich frei gebildet. Es gibt in Kanada viele Freilerner-Gruppen, die sich oft treffen, und viele Aktivitäten für Freilerner." Nach der Trennung von ihrem Mann zogen Julian und Steffi zurück nach Deutschland. Sie arbeitete Vollzeit, Julian wurde in die dritte Klasse eingeschult. „Nach drei Jahren mochte er nicht mehr in die Schule gehen, es ging ihm dort nicht gut", erklärt Steffi. „Wir haben daraufhin beschlossen, ihn aus der Schule zu nehmen. Er ist eigenständig Zuhause seinen Interessen nachgegangen. Es war nicht immer einfach für mich, loslassen zu können und ihm zu vertrauen. Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt.“ Steffi ist überzeugt davon, dass Kinder nur lernen, wenn sie sich für etwas begeistern. Steffi und Julian betrachten die Welt an sich als das Klassenzimmer.

Entdecker und Mentoren

Julian beschäftigt sich viel mit dem Computer und ist im Internet unterwegs. Er macht sich gerade als Web-Entwickler selbstständig. Alles, was er drüber weiß, hat er sich selbst beigebracht oder von seinem Mentor gelernt, den er selbst gefunden hat. Er hilft inzwischen Erwachsenen und verdient mit 17 Jahren sein erstes Geld. Dieses Geld investiert er in seinen Führerschein und ins Reisen, was neben Computer, Bildungsfreiheit und Politik eines seiner großen Interessen ist. Er entdeckt Frankreich und lernt Französisch. Englisch und Persisch kann er schon.

An sozialen Kontakten fehlt es Julian keinesfalls. Er hat Freunde in vielen Ländern. Außerdem engagiert sich Julian auf vielfältige Weise für die Bildungsfreiheit. Gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener, die sich frei bilden, hat er schon mehrere Festivals und Treffen zu dem Thema organisiert. Er ist ein selbstbewusster junger Mann mit vielen Interessen, der seinen eigenen Weg geht – ohne Schule.



Asle Güleryüz, April 2016



* Alle Namen von Redaktion geändert

