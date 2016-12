Freie Förderplätze im Kinderhaus Aktion Regenbogen

Interessierte Eltern, die auf der Suche nach einem Förderplatz für ihr Kind sind, können sich für einen Platz in der Ü3-Betreuung bewerben.

Die Aktion Regenbogen - Elterninitiative für ein integratives Montessori Kinderhaus Bonn e.V. war bei ihrer Gründung 1984 Vorreiter bei der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Förderbedarf: Die Kinder verbringen ihren Alltag gemeinsam im Kinderhaus, begleitet von individuellen therapeutischen Maßnahmen je nach Förderbedarf. Dieses Konzept wird auch heute noch erfolgreich umgesetzt und das Betreuungsangebot wurde im Jahr 2015 um eine U3-Gruppe erweitert. Derzeit werden im Kinderhaus 40 Kinder in einer U3- und zwei Ü3-Gruppen betreut, davon 10 Kinder mit Förderbedarf.

Das Konzept des Kinderhauses basiert auf den drei Säulen Integration/ Inklusion, Montessori-Pädagogik und Vollwerternährung. Im Betreuungsalltag, aber auch bei der zukünftigen Ausrichtung der Einrichtung, arbeiten Eltern und das pädagogisch-therapeutische Team durch AG-Arbeit, Elterngespräche und Workshops eng zusammen.

Wenn ihr Interesse an einem der Förderplätze habt, wenden euch telefonisch unter 0228 - 46 06 37 oder per E-Mail (leitung@aktion-regenbogen-bonn.de) an die Einrichtungsleitung Gerlinde Kern.